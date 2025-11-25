ซีพี-บริษัทในเครือ–ซีพีอาสา เร่งช่วยน้ำท่วมใต้ สนับสนุนอาหาร–น้ำดื่ม–ครัวกลาง–การสื่อสาร พร้อมดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบ

สถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จากฝนตกหนัก มวลน้ำป่า และภาวะน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้หลายชุมชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดยะลาและปัตตานี ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในวงกว้าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ผนึกกำลังบริษัทในเครือ ได้แก่ CPF, CP ALL, CP Axtra, TRUE และ “ซีพีอาสา” ร่วมร้อยเรียงใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้ โดยได้ระดมทุกบริษัทในเครือเข้าช่วยเหลือทันที และมีการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม วัตถุดิบสำหรับครัวสนาม สัญญาณการสื่อสาร และสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ และล่าสุดยกระดับการดูแลพนักงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งประชาชน เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และหน่วยงานอาสาต่างๆ รวมถึงพนักงาน สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ผู้บริหารสูงสุด ด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า “เครือซีพี ได้เข้าไปสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ปัตตานี, นราธิวาส, ตรัง, สตูล และกระบี่ และระดมพลัง “ซีพีอาสา” จากทุกบริษัทในเครือทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคราชการ มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้อย่างเร่งด่วน หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ซีพีอาสาดำเนินการไปแล้ว คือ ร่วมกับกรมประมง จังหวัดสงขลา จัดตั้ง “โรงครัวฮาลาล” ณ ศูนย์ NICA เก้าเส้ง เพื่อรองรับการจัดทำอาหารสำหรับชุมชนในพื้นที่วิกฤต โดยมีบริษัทในเครือหลายหน่วยงาน ได้แก่ CPF, CP Axtra, CP ALL และข้าวตราฉัตร ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบอาหารอย่างครบถ้วน อาทิ เนื้อไก่ ไข่ไก่ ข้าวสาร เครื่องปรุง น้ำมัน น้ำดื่ม และภาชนะบรรจุอาหาร เพื่อใช้ประกอบอาหาร และกระจายสู่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง”
นายอานนท์ ขำแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสำนักปฎิบัติการความยั่งยืนทางทะเล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตัวแทนซีพีอาสา ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ขณะนี้ที่หาดใหญ่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง เส้นทางสัญจรส่วนใหญ่ถูกตัดขาด ความช่วยเหลือของ ซีพีอาสา ตอนนี้เน้นหลักๆ คือการนำอาหารปรุงสุกจากโรงครัวฮาลาลที่เราได้วัตถุดิบจากบริษัทในเครือ ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ที่หาดใหญ่ โดยเฉพาะในศูนย์อพยพ ที่มีผู้ประสบภัยอยู่เป็นจำนวนมาก ต้องขอบคุณทุกบริษัทในเครือ ที่พร้อมใจเข้ามาช่วยเหลือคนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของสิ่งของอุปโภค-บริโภค รวมถึงสัญญาณโทรศัพท์ ทั้งนี้ ซีพีอาสาที่ภาคใต้ ได้จัดตั้งและช่วยเหลือผู้ประสบภัยมา 4 วันแล้ว ตั้งแต่ที่เกิดน้ำท่วมใหม่ๆ และยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เราขอส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ไปอย่างปลอดภัย”
ด้าน CPF ยังได้ผนึกกำลังกับหน่วยทหาร คู่ค้า และชุมชนในพื้นที่ จัดทำครัวสนามและครัวกลางในหลายจุด เช่น มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) ป.พัน 5 อำเภอระโนด และครัวกลางเทศบาลระโนด เพื่อผลิตอาหารร้อนแจกจ่ายให้ประชาชนตลอดทั้งวัน ขณะที่โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระโนดสนับสนุนน้ำดื่มและวัตถุดิบเพิ่มเติม เพื่อให้ครัวต่าง ๆ สามารถปรุงอาหารได้อย่างเพียงพอในภาวะวิกฤต
ขณะที่ ซีพีเอ็กซ์ตร้า แม็คโคร–โลตัส ได้เร่งลงพื้นที่ นำอาหารปรุงสุก ข้าวกล่อง และน้ำดื่มไปมอบให้กับหลายชุมชนที่ถูกน้ำท่วม รวมถึงกระจายในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก โดยประสานร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และมณฑลทหารบกที่ 42 ในการลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือ แม้พื้นที่บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยยานพาหนะทั่วไป พนักงานในพื้นที่ยังร่วมลงแรงด้วยตนเองในการแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้ถึงมือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
สำหรับด้านการสื่อสารในพื้นที่ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ลูกค้าในพื้นที่หาดใหญ่ และประสบอุทกภัย โดยมอบอินเทอร์เน็ตฟรี 10 GB พร้อมขยายวันใช้งาน เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อประสานงานและรับข้อมูลสถานการณ์ได้ต่อเนื่อง พร้อมจัดทีม “โมเดลทุ่งสง” ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกู้สัญญาณเครือข่ายในสถานการณ์น้ำท่วม เข้าดูแลระบบสื่อสารในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว เครือซีพี ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง โดยจัดทีมช่วยลำเลียงพนักงานและครอบครัวที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมออกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานจัดหาที่พักชั่วคราวและการสนับสนุนสิ่งของจำเป็น ทั้งนี้ สำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายของที่อยู่อาศัย บริษัทได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือทันทีเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท สำหรับพนักงานที่ที่พักอาศัยซึ่งเป็น “บ้านของตนเอง” ได้รับความเสียหาย และ 5,000 บาท สำหรับพนักงานที่ “เช่าที่พักอาศัย” และได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เพื่อบรรเทาภาระเฉพาะหน้า ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความห่วงใยขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “พนักงานทุกคน” ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
เครือซีพี บริษัทในเครือ และซีพีอาสา ยังคงเดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือต่อเนื่องให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยยึดมั่นในค่านิยม 3 ประโยชน์ ที่มุ่งเน้น “ทำเพื่อประเทศและประชาชนก่อนเสมอ” อันเป็นรากฐานสำคัญของ ซีพี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์จะหนักเพียงใด ซีพีจะยังคงยืนเคียงข้าง พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนและส่งพลังแห่งความหวังและกำลังใจให้ผู้ประสบภัยก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตไปด้วยกัน