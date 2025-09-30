“อุตรดิตถ์”อ่วม 3 อำเภอ-ทองแสนขัน จมมิดเมืองหนักสุด ล่าสุดอ่างฯน้ำไผ่ แตก-น้ำปาดหลากทะลัก

อุตรดิตถ์ - ”อ่างฯน้ำไผ่”แตกแล้ว.. -น้ำปาดหลากทะลักเตือนคนท้ายน้ำอพยพด่วน ขณะที่ “ทองแสนขัน” จมมิดเมือง ล่าสุดน้ำกำลังลด แล้วไหลไปสู่ที่ต่ำแถบวังปลากด
วันนี้(30 ก.ย.) จังหวัดอุตรดิตถ์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและอุบัติภัยจากอิทธิพลพายุบัวลอยว่า ภาพรวมน้ำท่วม 3 อำเภอ คือ อำเภอทองแสนขัน 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน (เขตเศรษฐกิจถูกน้ำท่วมสูง 1.5–2 เมตร เป็นครั้งที่ 2), อำเภอน้ำปาด 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน, อำเภอท่าปลา 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน
และเนื่องจาก”อ่างน้ำไผ่” ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด แตก ส่งผลให้น้ำจาก”ฝายห้วยแมง”เร่งระบายออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและเตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด่วน
ล่าสุดน้ำปาด มีปริมาณน้ำไหลผ่านมากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำ ได้แก่ บ้านห้วยไข่เขียด ต.สองคอน, บ้านกกต้อง และบ้านนาไพร ต.ฟากท่า เขตเทศบาลตำบลฟากท่า, บ้านหนองแห้ว ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด, บ้านต้นม่วง ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด, บ้านสวน ต.แสนตอ อ.น้ำปาด
สถานการณ์น้ำท่วม อ.ทองแสนขัน ถือว่า น่าเป็นห่วงสุด มวลน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน เดือดร้อนจำนวนมาก ถนนสาย 117 (เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่และพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้) และถนนสายเขื่อนสิริกิติ์–อำเภอน้ำปาด ถูกน้ำท่วมผิวจราจร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 รายงานว่า ถนนสาย 1045 กม.48+900 เกิดดินสไลด์ พอสัญจรได้, ถนนสาย 1045 กม.51+225 เสาไฟฟ้าล้ม 5 ต้น ขวางเส้นทาง ไม่สามารถผ่านได้ อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะสามารถเปิดสัญจรเย็นวันนี้ เมื่อแก้ไขแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสาย 1045 ผ่านแยกสักใหญ่ และต่อด้วยสาย 117 เพื่อเดินทางไปยังอำเภอน้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคกได้ตามปกติ
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และทหารจาก มทบ.35 ได้ลงพื้นที่ตรวจดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.ทองแสนขัน พร้อมนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสพภัย ล่าสุดสถานการณ์ระดับน้ำย่านเศรษฐกิจกำลังลดลงและไหลไปสู่ที่ต่ำแถบบ้านวังปลากด โดยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศตัดไฟที่ บ้านวังปลากด อ.ทองแสนขัน แล้ว