เอไอเอส รุดเสริมสัญญาณเครือข่าย 4G/5G หลังเหตุถนนทรุดตัววงกว้างหน้า รพ.วชิรพยาบาล

จากถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน กว้างและลึกหลายสิบเมตร ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประชาชน และผู้สัญจรบริเวณดังกล่าว และทำให้เสาไฟฟ้าล้มเสียหาย สายสื่อสารได้รับผลกระทบ พื้นที่ดังกล่าวอาจเกิดปัญหาการใช้งานมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน
เอไอเอส เดินหน้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่ดูแลสัญญาณอย่างเร่งด่วน โดยการเสริมขีดความสามารถของเครือข่ายทั้ง 4G/5G รวมถึงนำรถโมบายล์เสริมสัญญาณให้ครอบคลุม รองรับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่กู้ภัย โรงพยาบาล และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเพิ่มการตรวจสอบโครงข่ายเน็ตบ้านเพื่อให้ประชาชนใช้งานได้ต่อเนื่อง