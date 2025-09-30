สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์ จมแล้ว!น้ำป่าหลากทะลักท่วมยันน้ำปาด-ทองแสนขัน-บ้านตึก ศรีสัชฯ

พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย - พายุบัวลอยทำระทมทุกจังหวัด..น้ำป่าทะลักไหลหลากท่วมถึง “อบต.บ้านดง ชาติตระการ พิด’โลก” ขณะที่ “สนามกอล์ฟ เขื่อนสิริกิติ์-น้ำปาด-ทองแสนขัน ยันบ้านตึก ศรีสัชนาลัย” โดนด้วย
วันนี้(30 ก.ย.) อิทธิพลพายุบัวลอย ไม่เพียงแต่ทำให้ฝนตกหนัก-น้ำป่าหลากทะลักท่วมชุมชนหมู่บ้านชาวม้ง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก หนักสุดในรอบ 10 ปี มวลน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาท่วม ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ หลายหมู่บ้าน ล่าสุดทีมกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลืออพยพชาวบ้านหมู่ 14 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ พบว่า บางจุดน้ำท่วมสูง 1- 3 เมตร ที่ทำการ อบต.บ้านดง น้ำป่าไหลแรง และน้ำยังท่วมถนนชาติตระการ - โป่งแค (1143 ) ระหว่าง ม.11ต.ป่าแดง -ม.14 ต.บ้านดง รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
พายุบัวลอย ยังทำให้เสาไฟฟ้าล้มทับถนนสายแยกสักใหญ่ - เขื่อนสิริกิติ์ ขณะที่น้ำป่าไหลหลากท่วมสนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีน้ำป่าทะลักท่วมบ้านห้วยแมง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ และท่วมหนักบริเวณตอนใต้เขื่อนคลองตรอน จนชาวบ้านออกจากบ้านไม่ได้จำนวนมากตั้งแต่เช้า
ทั้งนี้ ระดับน้ำป่ายังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลากท่วมในเขตอำเภอทองแสนขัน บางจุดมีระดับน้ำสูงประมาณ 1.5-2 เมตร ขณะเดียวกัน ฝนที่ตกหนัก ยังทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วม หมู่ 3 บ้านปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ที่อยู่ไม่ห่างกันมากนักด้วย