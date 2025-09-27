(คลิป)หนักสุดในรอบ10ปี ฝนถล่มน้ำป่าทะลักท่วมพิมายโคราช ซัดบ้านพังถล่มทั้งหลัง คนในบ้านเผ่นหนีตาย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- หนักสุดในรอบ 10 ปี ฝนถล่มหนักทั้งคืนน้ำป่าทะลักท่วม ตำบลรังกา อ.พิมาย โคราช ถนนจม กระแสน้ำแรงซัดบ้านพังถล่มทั้งหลัง โชคดีคนในบ้านหนีตายออกมาได้ทัน
วันนี้ ( 27 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืน ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ราบสูง ในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เข้าท่วมถนนสายพิมาย-ชุมพวง หน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สูงกว่า 30 เซนติเมตร เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งกระแสน้ำยังไหลแรงมาก และเพิ่มปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง
กระแสน้ำได้ไหลบ่าซัดบ้านปูนชั้นเดียว เลขที่ 18 / 1 หมู่ที่ 6 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ซึ่งเป็นบ้านของ นางฉลวย มุ่งครอบกลาง อายุ 58 ปี พังถล่มลงมาทั้งหลัง โชคดีที่คนในบ้านหนีออกมาได้ทัน จึงไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยนางฉลวย เจ้าของบ้าน บอกว่า ฝนตกหนักทั้งคืน ทำให้น้ำป่าจากพื้นที่สูงไหลหลากมายังพื้นที่ตอนล่าง และซัดบ้านของตนพังถล่มทั้งหลัง ซึ่งไม่คาดคิดว่า น้ำป่าจะไหลแรงขนาดนี้ จนซัดเอาบ้านทั้งหลังทรุดพัง นับว่าหนักสุดในรอบ 10 ปี ตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ แต่เบื้องต้น เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย ได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทั้งหมด เตรียมให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว
ล่าสุดช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ พ.อ.คุณนิธิ สิทธิชัยการต์ ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดชุดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หรือ ชป.กร. และกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยเข้าไปช่วยเก็บเครื่องไฟฟ้าและสิ่งของสำคัญภายในบ้านที่ทรุดพังออกมา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนางฉลวย ผู้ประสบภัย
ในขณะที่มวลน้ำที่ไหลหลากและเอ่อท่วมบ้านเรือน และ ถนนสายพิมาย-ชุมพวง บริเวณหน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย พบว่า ปริมาณน้ำที่เอ่อท่วมได้ลดระดับลง จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ทางนายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เกรงว่า ฝนอาจจะตกลงมาซ้ำ สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกรอบ เพราะยังคงมีอิทธิพลของพายุบัวลอย พาดผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่