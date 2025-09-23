น้ำป่าแม่ริมไหลหลากท่วมบ้านเสียหาย 63 หลัง ชาวบ้านครวญเดือดร้อนซ้ำซากปีนี้ 3 รอบ-ขุดลอกลำน้ำแล้วยังเอาไม่อยู่

เชียงใหม่ - น้ำป่าดอยแม่ริมไหลหลากทะลักท่วมบ้านห้วยโจ้ หมู่ 6 ตำบลริมใต้ บ้านเรือนเสียหาย 63 หลังจากทั้งหมด 68 หลัง ชาวบ้านครวญปีนี้โดนแล้ว 3 รอบ แต่ยังน้อยกว่าปีก่อนที่โดน 5 รอบ เผยแม้ขุดลอกลำน้ำเตรียมรับมือไว้แล้ว สุดท้ายยังเอาไม่อยู่
รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงคืนวานนี้ (22 ก.ย. 68) เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จนส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากดอยเข้าท่วมตำบลแม่แรม และตำบลริมใต้ ซึ่งแม้ว่าช่วงเช้านี้ระดับน้ำจะลดลง แต่ยังคงท่วมขังในจุดลุ่มต่ำบางจุด โดยที่บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม เป็นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุด บ้านเรือนประชาชน 63 หลังคาเรือน จากทั้งหมด 68 หลังคาเรือน ถูกน้ำป่าเข้าท่วมจนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะข้าวของเครื่องใช้และทรัพย์สิน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะได้รับการแจ้งเตือนจากทางตอนบนของน้ำแม่สา แต่เนื่องจากสถานการณ์กระชั้นชิดทำให้สามารถขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นหนีน้ำได้บางส่วนเท่านั้น ซึ่งเช้านี้ทางเทศบาลตำบลริมใต้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำเข้ามาช่วยฉีดล้างดินโคลนออกจากบ้านเรือน รวมทั้งนำอาหารกล่องมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน เนื่องจากบ้านเรือนส่วนใหญ่ห้องครัวได้รับความเสียหาย ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้
นางอำไพ คำหวาน ชาวบ้านห้วยโจ้ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ถูกน้ำป่าเข้าท่วม ซึ่งน้ำป่าได้ไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วและเพิ่มระดับขึ้นช่วงเวลาประมาณ 18.00 น.ของเมื่อวานนี้ แต่ก็ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ใหญ่บ้านให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพราะว่ามีรายงานว่าฝนตกหนักบนยอดดอยมีน้ำป่าเกิดขึ้นทางตอนบน จึงได้เร่งขนย้ายข้าวของที่จำเป็นส่วนหนึ่งขึ้นไว้ด้านบน แต่ในที่สุดระดับน้ำที่มาอย่างรวดเร็วก็ได้เข้าท่วม ทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ได้รับความเสียหาย แต่ทั้งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับบทเรียนจากปีที่แล้ว เพราะเกิดน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนมากถึง 5 รอบด้วยกัน และมีที่หนัก 3 รอบ จึงยังถือว่ามีประสบการณ์และไม่ได้นำทรัพย์สินมีค่ามาไว้ด้านล่าง
ขณะที่นายสุวภักษ์ ทินราช ผู้ใหญ่บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 6 เผยว่า ปีนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาแล้ว 3 รอบ แต่ด้วยประสบการณ์จากปีที่แล้วที่เจอน้ำป่าถึง 5 รอบ ทำให้ทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขุดลอกลำน้ำแม่สาที่ไหลผ่านชุมชน จึงทำให้ 2 ครั้งแรกสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ น้ำไม่ท่วมในชุมชน แต่มาครั้งนี้พบว่าฝนตกลงมาอย่างหนักและนานต่อเนื่องหลายชั่วโมง จึงทำให้ปริมาณน้ำมากและล้นตลิ่งเข้าท่วมในหมู่บ้านเกือบทั้งหมด 63 หลังคาเรือน จะเหลือที่อยู่บนที่สูงอีกประมาณ 4-5 หลังเท่านั้นที่รอดจากน้ำท่วม โดยวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าสำรวจความเสียหาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป อย่างไรก็ตามยังแจ้งเตือนชาวบ้านให้ขนข้าวของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูงก่อน เพราะบนดอยยังพบว่ามีเมฆฝนครึ้มดำปกคลุม และอาจจะต้องรับมือฝนอีกหลายรอบจนกว่าจะหมดฤดูฝนจึงจะวางใจได้