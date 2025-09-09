(คลิป)เผยนาทีน้ำป่าทะลักท่วมพิมาย โคราช ซัดคน ข้าวของ รถยนต์ลอยออกจากบ้าน หนักสุดในรอบ 10 ปี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เผยภาพนาทีน้ำป่าทะลักท่วมบ้านเรือน ปชช.บ้านตะปัน อ.พิมาย โคราช ท่วมบ้านเรือน ซัดคน ข้าวของ รถยนต์ลอยออกจากตัวบ้าน หนักสุดในรอบ 10 ปี เจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เป็นการด่วน พร้อมเร่งเปิดทางน้ำไหล ถนนจมรถผ่านไม่ได้ พบมีคนถูกน้ำซัดสูญหาย 1 ราย
วันนี้ (9 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานเผยภาพนาทีน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน บ้านตะปัน หมู่ที่ 5 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อช่วงเย็นค่ำที่ผ่านมา โดยจะเห็นว่าน้ำป่าที่ไหลมาจากพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ซึ่งเป็นที่ราบสูงหลังจากที่มีปริมาณน้ำฝน ตกติดต่อกันนานหลายชั่วโมง ส่งผลทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน ข้าวของภายในบ้าน รถยนต์ ถูกน้ำไหลซัดออกมาลอยอยู่กลางถนน
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพิมายและชาวบ้านต้องช่วยกันลำเลียงอพยพคนออกจากบ้านเพราะกระแสน้ำไหลแรงมาก ซึ่งเป็นวินาทีที่ทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องรีบช่วยคนออกมาก่อน โดยจะเห็นว่ามีเด็กชายถูกน้ำป่าไหลซัดลอยออกมานอกบ้าน ทางคุณตาและแม่ของเด็กวิ่งออกมาดึงมือได้ทัน โชคดีที่ไม่ถูกน้ำไหลซัดลอยไปตามกระแสน้ำหลังช่วยเหลือเด็กออกมาได้ เด็กชายคนดังกล่าวได้แต่ร้องไห้ด้วยความกลัวและยกมือไหว้ขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า น้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในปีนี้นับว่าหนักสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เคยเจอน้ำทะลักเข้าท่วมบ้าน ถนน หนักขนาดนี้ ซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพิมายเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ สำรวจความเสียหาย และเตรียมให้การช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายตามระเบียบของทางราชการ
ต่อมามวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมถนนสายพิมาย-ชุมพวง หน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดการจราจรไม่ให้รถวิ่งผ่านเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงมาก และยังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง ทางเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ได้ใช้รถตักดันเกาะกลางถนนออกในจุดด้านหน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 เพื่อเปิดทางน้ำไหล ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกปริมาณน้ำท่วมก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ
ล่าสุดมีรายงานจากทางกู้ภัยว่ามีประชาชนถูกน้ำป่าไหลซัดรถจักรยานยนต์ที่ขี่ฝ่ากระแสน้ำ สูญหาย 1 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างค้นหา