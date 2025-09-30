ชาติตระการอ่วมแต่เช้า!พายุบัวลอยพ่นพิษฝนถล่ม น้ำป่าถล่ม รพ.สต.-ชุมชนม้งหนักสุดรอบ 10 ปี

พิษณุโลก - พายุบัวลอย แผลงฤทธิ์แต่เช้ามืด..หลังฝนถล่มตามนัด น้ำป่าทะลักจากดอยสูงชาติตระการ ท่วมบ้านเรือนชาวม้งหนักสุดรอบ 10 ปี แถมมวลน้ำยังหลากเข้า รพ.สต.บ้านน้ำจวง ถนนหลายจุดรถผ่านไม่ได้
วันนี้ (30 ก.ย.) อิทธิพลพายุบัวลอย ทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่อง กระทั่ง 04.00 น.เศษที่ผ่านมา ก็เกิดน้ำป่า-พัดพาดินโคลนหลากจากบนภูเขาสูง ทะลักท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต.) รวมถึงชุมชนบนดอยสูงบ้านน้ำจวง ต.น้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งอาศัยอยู่จำนวนมาก
ห่างออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ตามเชิงเขาตั้งแต่เช้ามืดเช่นกัน โดยน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ
ชาวบ้านบ้านในพื้นที่บอกว่า น้ำป่าหลากท่วมหนักในรอบ 10 ปี ทุกครั้ง น้ำป่าไหลหลากแค่ท่วมถนนหน้าบ้านแล้วก็ไป ครั้งนี้เสียหายหนักแบบพึ่งเคยเจอ น้ำเข้าตั้งแต่ตี 4 ยังเช้าตรู่ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า อิทธิพลพายุบัวลอย ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ของไทย ยังทำให้เกิดน้ำป่าหลากท่วมถนน 1143 บ้านกลางดง-บ้านห้วยท่าเนื้อ อ.ชาติตระการ จนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้