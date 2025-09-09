“ปกรณ์“ มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ช่วยผู้ประสบภัยพายุคาจิกิ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมหารือสร้างบ้าน 16 หลังให้ชาวบ้านกลับมามีที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.68 นายปกรณ์ จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และพันธมิตรเครือข่ายในพื้นที่ ลงพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกิ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น เช่น เครื่องครัว ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จากมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล ตลอดจนพันธมิตรเครือข่าย มอบให้กับประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่ประสบภัยจากผลกระทบพายุคาจิกิ ของตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โดยนายปกรณ์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เดินทางไปมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยในหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำป่าไหลหลาก ได้แก่ บ้านหนองเขียว บ้านห้วยหมากล่าง บ้านทุ่งมะขามป้อม และบ้านห้วยหวาย ซึ่งประชาชนจำนวนมากยังคงประสบความยากลำบากทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีพประจำวัน
“ผมได้หารือกับผู้ใหญ่บ้านห้วยหมากล่าง และบ้านห้วยหวาย เกี่ยวกับการสร้างบ้านทดแทนให้แก่ครัวเรือนที่ถูกน้ำป่าพัดเสียหาย จำนวน 16 หลัง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงอีกครั้ง “นายปกรณ์ ระบุ