ทรู คอร์ปอเรชั่นเร่งเสริมสัญญาณมือถือ–เน็ตบ้าน หลังเหตุถนนทรุดตัววงกว้างหน้าวชิรพยาบาล

จากช่วงประมาณ 7.00 น. วันนี้ (24 กันยายน 2568) พบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน กว้างและลึกหลายสิบเมตร ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประชาชน และผู้สัญจรบริเวณดังกล่าว และทำให้เสาไฟฟ้าล้มเสียหาย สายสื่อสารได้รับผลกระทบ พื้นที่ดังกล่าวอาจเกิดปัญหาการใช้งานมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน
ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลสัญญาณอย่างเร่งด่วน พร้อมนำรถโมบายล์เสริมสัญญาณ (Cell-on-Wheels – COW) ติดตั้งในพื้นที่เพื่อเสริมสัญญาณมือถือให้ครอบคลุม รองรับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่กู้ภัย โรงพยาบาล และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเพิ่มการตรวจสอบโครงข่ายเน็ตบ้านเพื่อให้ประชาชนใช้งานได้ต่อเนื่อง