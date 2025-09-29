บัวลอยไม่ธรรมดา อ.เสรี เตือนอพยพ ! 4 จว.ภาคเหนือ ฝนตกหนัก-น้ำหลาก

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ช่วงเย็นนี้ (29 ก.ย.2568) ว่า
🔴 ตั้งแต่คืนนี้ (29 กันยายน) คาดว่าฝนจะเริ่มตกหนักตามเฉดสีส้ม-เหลืองตลอดจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ พื้นดินชุ่มฉ่ำ น้ำไหลหลากเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ควรอพยพไปในที่ปลอดภัย เน้น 4 จังหวัด ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ และน่านน่ะครับ ส่วนเชียงใหม่บางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกัน
🔴 หลายเขื่อนในภาคเหนือ เช่น เขื่อนแม่งัด เขื่อนสิริกิติ์มีความเสี่ยงปริมาณน้ำใกล้เต็มเขื่อน (ปัจจุบัน 88-89%) ควรเร่งประเมินเตรียมการแจ้งเตือนประชนพื้นที่ท้ายเขื่อนจากปริมาณน้ำระบายที่จะเพิ่มขึ้นด้วยน่ะครับ
🔴 เส้นทาง บัวลอย คล้ายกับคาจิกิ
พายุไต้ฝุ่นบัวลอย มีเส้นทางคล้ายกับพายุคาจิกิ จึงต้องเฝ้าติดตามอิทธิพลช่วง 29-30 กันยายนนี้ คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตามเฉดสีส้ม - เหลือง หรือในกรอบสีน้ำเงินบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ความเสี่ยงต่อปริมาณน้ำไหลเข้าเต็มเขื่อนต่างๆได้ (เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย เขื่อนป่าสัก เป็นต้น) การบริหารความเสี่ยงเขื่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดที่จะส่งผลกระทบต่อน้ำท่วมภาคกลาง ยังไม่หมดฤดูพายุ ก็คงต้องติดตามต่อไปน่ะครับ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำไหลหลากเฉพาะจุดจากพายุบัวลอยในขอบเขตจังหวัด (เฉดสีน้ำเงิน) มาเพื่อให้ท้องถิ่นได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ประสานงาน และสามารถแจ้งเตือนประชาชนโดย Cell Boardcast ผ่านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ตลอด 24 ชั่วโมงน่ะครับ สำหรับน้ำท่วมชุมชน เกิดขึ้นได้หลายเทศบาลจากข้อจำกัดด้านการระบายน้ำที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะตามแนวร่องฝนพาดผ่านภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และน้ำล้นตลิ่งควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่น่ะครับ