นายกฯ เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแก้น้ำท่วมใต้ ทร.ใช้เรือหลวงตั้งศูนย์อพยพ ส่งนักประดาน้ำช่วยประชาชนในจุดเสี่ยง

”นายกฯ อนุทิน” เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แก้ปัญหาน้ำท่วมใต้ ด้าน “ธรรมนัส-บิ๊กเล็ก“ ร่วมประชุม ผ่าน Conference จากหาดใหญ่ ตั้งศูนย์สั่งการเพียงจุดเดียว บูรณาการกระจายความช่วยเหลือ ขณะที่กองทัพเสริมเรือหลวงจัดตั้งเป็นศูนย์อพยพ พร้อมส่งนักประดาน้ำช่วยเหลือ ปชช.จุดเสี่ยง
วันนี้ (25 พ.ย.68) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมายังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกลาโหมส่วนหน้า โดยกองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่ภัยพิบัติ ที่ บน.56 อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และสำรวจความต้องการการให้การสนับสนุนของเหล่าทัพ เช่น การปฎิบัติงานของทหารช่าง, การจัดชุดกู้ภัยเป็นปฏิบัติการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนี้ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นการคอยสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ ศนภ.ที่มีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส, นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน และพลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางมาร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภาคใต้ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้มีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ พร้อมยืนยันว่า ได้มีการกระจาย การช่วยเหลือลงไปในพื้นที่ค่อนข้างมาก และมีการรับทราบข้อมูล ซึ่งพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และยังเข้าไปไม่ถึง ก็จะมีการใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีกำลังเพิ่มขึ้น และจะเพิ่มจำนวนกำลังพล และบุคลากร ตนเองจึงตัดสินใจ ที่จะให้มีการยกระดับสถานการณ์ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจะให้เลขาธิการสภาความมั่นคงเป็นผู้ยกร่างประกาศดังกล่าว
ด้านร้อยเอก ธรรมนัส รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า ขณะนี้ได้ใช้พื้นที่ของกองทัพอากาศ เป็นศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว ซึ่งตนเอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนถึงหน่วยงานราชการ เหล่าทัพทั้ง 3 เหล่าทัพ ที่ได้รวมอยู่ในศูนย์ฯ นี้ ซึ่งขณะนี้ยอมรับว่า ต่างฝ่ายต่างลงพื้นที่ และพบว่า มีปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องหลัก ซึ่งซึ่งได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในวันนี้จึงจะพยายามที่จะแก้ไขตรงจุดนี้ให้ได้ และเมื่อแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้แล้ว ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถใช้เรือท้องแบนได้ เนื่องจากกระแสน้ำแรงมาก และถ้าท้องฟ้าเปิด ก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเวลานี้ แล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ว่า ฝนจะตกหนัก และในวันพรุ่งนี้จะเบาบางลง ดังนั้นทางกรมชลประทานจะเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุด
ขณะที่การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเวลานี้ ตนเอง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และแม่ทัพภาคที่ 4 ได้วางแผนร่วมกันแล้ว ซึ่งจะมีการวางแผนงานอย่างบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบศูนย์ฯ สั่งการ เพียงจุดเดียว ซึ่งจะสั่งการทั้งหมด พร้อมรับคำสั่งจากหน่วยเหนือ นำไปปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
ด้านพลเอก ณัฐพล รายงานสถานการณ์นายกรัฐมนตรีว่า มีการตั้งเครือข่ายการสื่อสารเพื่อเสริมระบบ ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ โดยกองทัพบกก็จะมีการสนับสนุนเรือท้องแบน และเรือเร็ว จากกรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี เข้ามาในพื้นที่ และสนับสนุนเครื่องมือติดต่อสื่อสารทางทหาร เข้ามาเสริมในระบบในพื้นที่ที่ขัดข้อง ส่วนกองทัพเรือ จะสนับสนุนเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรือหลวงช้าง เพื่อมาสนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่ศูนย์อพยพ และสนับสนุนชุดประดาน้ำ เพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนที่กระแสน้ำแรง