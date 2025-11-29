ไม่น่ารักเลย! ผู้ประสพภัยน้ำท่วมบางราย หยิบข้าวกล่องเกินจำเป็น ทิ้งเต็มถังขยะ ทั้งที่ยังไม่แกะ

เพจดังแชร์คลิป ผู้ประสพภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงจังหวัดสตูล รับข้าวกล่องไปมากกว่า 1 กล่อง แล้วทิ้งลงถังขยะโดยที่ยังไม่แกะเป็นจำนวนมาก แทนที่จะคืนให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้คนที่ยังไม่ได้กิน
วันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์คลิปวิดีโอข้าวกล่องที่ยังไม่ได้แกะ ถูกทิ้งอยู่ในถังขยะเป้นจำนวนมาก ภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมแห่งหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า
“สตูลฉาวอีกครั้ง! มีรายงานล่าสุดว่า ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงจังหวัดมตูลบางรายขอรับอาหารกล่องมากกว่าคนละ 1 กล่อง แต่กลับนำไปทิ้งในถังขยะเป็นจำนวนมาก แทนที่จะคืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ยังต้องการหรือยังไม่ได้รับประทาน”
ขณะที่เสียงผู้พูดในวิดีโอคลิปบอกว่า “ดูสภาพนะ นี่ข้าวยังเต็มอยู่เลย ดูสิ มันเอามาทิ้งอะ คนอื่นเขาไม่ได้กินน่ะ ข้าวยังเต็มอยู่ยังไม่มีรอยแกะเลยนี่ คือยังไงครับ ไม่ถูกปากหรืออย่างไร”