(คลิป) นาทีกู้ภัยโคราชเร่งช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ หนีน้ำท่วมหาดใหญ่ติดอยู่บนหลังคา รง.มานาน 2 วัน 2 คืน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ภาพมุมสูง นาทีหน่วยกู้ภัยฮุก 31 โคราชเร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นชายป่วยอัมพฤกษ์หนีน้ำท่วมติดอยู่บนหลังคาโรงงาน นอนตากฝนมานาน 2 วัน 2 คืนแล้ว และ ช่วยอพยพเด็กเล็กที่เพิ่งผ่าตัดมาออกมาพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
วันนี้ (27 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานเผยภาพมุมสูงที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธธรการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา ที่ได้ใช้โดรนบินถ่ายภาพมุมสูง ซึ่งภาพดังกล่าวได้ถ่ายเอาไว้ จากภาพจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ ( 26 พ.ย.68) ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.ขลาด นั้นยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ ซึ่งภายหลังจากบินโดรนสำรวจแล้วทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา ก็ได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชายป่วยเป็นอัมพฤกษ์รายหนึ่งที่ติดอยู่บนหลังคานาน 2 วันแล้ว โดยการช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากผู้ประสบภัยนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำเปลขึ้นไปบนหลังคาก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยลงมาได้ในที่สุด
นอกจากการช่วยเหลือดังกล่าวแล้วทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31 นครราชสีมายังได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนค่ำ จนกระทั่งได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งภายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ติดอยู่ภายในบ้านไม่สามารถออกไปได้ต้องอาศัยอยู่บนชั้น 2 ของตัวบ้าน ซึ่งสาเหตุที่จำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือก็เกิดมาจากครอบครัวดังกล่าวนั้นมีเด็กอายุประมาณ 2-3 ขวบ ที่ได้รับการผ่าตัดที่ขาข้างขวาจึงมีความจำเป็นต้องอพยพนำเด็กออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย