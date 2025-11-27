“เมืองไทยประกันภัย” เปิดจุดจอดรถหนีน้ำ 130 จุดทั่วภาคใต้ ลดความเสี่ยงรถยนต์จมน้ำ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI แสดงความห่วงใยลูกค้า จากเหตุอุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะตัวเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ต้องจมอยู่ในน้ำ เนื่องจากปริมาณฝนตกหนักที่สุดในรอบ 300 ปี สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก
บริษัทฯ จึงเปิดให้บริการจุดจอดรถหนีน้ำท่วมทั่วทั้งภาคใต้ โดยขยายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จำนวน 130 จุด ครอบคลุมพื้นที่มีผลกระทบรุนแรง (Severe Flood Zone) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี , พื้นที่ได้รับผลกระทบปานกลาง (Moderate Zone) จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ปัตตานี พัทลุง นราธิวาส ภูเก็ต พังงา , พื้นที่ได้รับผลกระทบน้อย (Mild Zone) จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สตูล ยะลา กระบี่ โดยลูกค้าเมืองไทยประกันภัย เข้ารับบริการได้ฟรี จนกว่าสถานการณ์จะอุทกภัยที่คลี่คลาย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถตรวจสอบจุดจอดได้ที่ https://webmti.co/44lzlVi
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ที่ต้องการเคลมสินไหมน้ำท่วมทั้งประเภท "ประกันภัยทรัพย์สิน และ ประกันภัยรถยนต์“ สามารถรับบริการผ่าน Mobile Claim Center ได้ที่ https://bit.ly/MTIClaimCenter-HatyaiFlood2025 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการเคลมสินไหมของลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งเคลมสินไหมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Call Center 1484 หรือ Line: @mtifriend (เวลา 08.30-20.00 น.)
รายละเอียดจุดจอดรถหนีน้ำ เมืองไทยประกันภัย
1. พื้นที่มีผลกระทบรุนแรง (Severe Flood Zone)
นครศรีธรรมราช – เปิดได้ 46 จุด รองรับ 2,943 คัน
สุราษฎร์ธานี – เปิดได้ 22 จุด รองรับ 544 คัน
2. พื้นที่ได้รับผลกระทบปานกลาง (Moderate Zone)
ตรัง – เปิดได้ 11 จุด รองรับ 760 คัน
ปัตตานี – เปิดได้ 7 จุด รองรับ 120 คัน
พัทลุง – เปิดได้ 9 จุด รองรับ 250 คัน
นราธิวาส – เปิดได้ 3 จุด รองรับ 50 คัน
ภูเก็ต – เปิดได้ 8 จุด รองรับ 109 คัน
พังงา – เปิดได้ 6 จุด รองรับ 13 คัน
3. พื้นที่ได้รับผลกระทบน้อย (Mild Zone)
ชุมพร – 4 จุด รองรับ 60 คัน
ระนอง - 1 จุด รองรับ 5 คัน
สตูล – 5 จุด รองรับ 170 คัน
ยะลา – 1 จุด รองรับ 30 คัน
กระบี่ – 7 จุด รองรับ 62 คัน