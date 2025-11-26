“พิพัฒน์” เตรียมระเบิดถนนสายรถไฟเก่า เปิดทางระบายน้ำจากเมืองหาดใหญ่ลงทะเลสาบสงขลา

รองนายกฯ พิพัฒน์ลงพื้นที่หาดใหญ่ เร่งสำรวจน้ำท่วม–เตรียมระเบิดถนนสายรถไฟเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน เปิดทางระบายน้ำสู่ทะเลสาบ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศบินสำรวจภาพมุมสูงของพื้นที่ประสบภัย
นายพิพัฒน์เปิดเผยว่า รัฐบาลพยายามเข้าถึงพื้นที่ชั้นในของเทศบาลฯ ให้ได้มากที่สุด เพื่อประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและวางแนวทางแก้ไขเร่งด่วน
ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจเส้นทางน้ำอีกครั้ง พร้อมระบุว่า หากพบจุดที่สามารถเปิดแนวระบายน้ำได้ เช่น การระเบิดถนนที่เป็นแนวปิดกั้นน้ำ หรือเปิดทางระบายน้ำที่ถนนสายรถไฟเก่าซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว จะต้องดำเนินการทันทีเพื่อเร่งให้น้ำไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ย้ำว่า จะรายงานสถานการณ์และข้อเสนอทั้งหมดให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งกำลังอยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป