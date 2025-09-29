(คลิป)เปิดภาพมุมสูงน้ำป่าไหลทะลักท่วมรังกาใหญ่ อ.พิมายโคราช จมถนนพิมาย-ชุมพวง จนท.สั่งปิดห้ามรถผ่าน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– เปิดภาพมุมสูงน้ำป่าไหลทะลักท่วมตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย โคราช เป็นบริเวณกว้างทั้งบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน ปั๊มน้ำมันและพื้นที่การเกษตร จมถนนสายหลัก พิมาย-ชุมพวง กระแสน้ำไหลแรง จนท.ต้องสั่งปิดถนนห้ามรถผ่านให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน
วันนี้ ( 29 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ราบสูงในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง เข้าท่วม ถนนสายพิมาย-ชุมพวง หน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ไปจนถึง บ้านช่องโค ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 30-40 เซนติเมตร เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมา และ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย ต้องปิดถนนห้ามรถผ่าน โดยให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน เพื่อความปลอดภัยและ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงมาก และยังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1วัน หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีก ปริมาณน้ำท่วมก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยภาพมุมสูง จะเห็นว่า กระแสน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม หมู่บ้าน ถนนสายหลัก ปั๊มน้ำมัน และ พื้นที่ทางการเกษตรในตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อยู่ในระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป