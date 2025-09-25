ชายแดนบ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว เงียบผิดปกติพบชาวเขมร-ทหารบางตาเชื่อเปลี่ยนแผนป่วน

สระแก้ว - เงียบผิดปกติ ชายแดนบ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว เหลือชาวเขมรเฝ้าพื้นที่บางตา ส่วนทหารสังเกตุการณ์เหลือเพียง 10–20 นาย เชื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนป่วนไทย ด้าน กกล.บูรพา ไม่ตายใจตรึงกำลังเจ้าหน้าที่แน่นพร้อมรับมือ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวรแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่า ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ( 25 ก.ย.) เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และเงียบเหงาอย่างผิดปกติ ซึ่งจากการตรวจสอบภาพมุมสูงพบว่า จำนวนชาวเขมรที่รวมตัวในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และมีจำนวนบางตาลงกว่าทุกๆ วัน
ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชา ที่ปักหลักตรึงกำลังอยู่ตามแนวชายแดน ทั้งในจุดสูงและแนวรั้วกั้นก็เหลือแค่เพียง 10–20 นาย
แต่ กองกำลังบูรพา (กกล.บูรพา) ก็ยังคงจัดกำลังพลลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างแน่นหนา รวมทั้งจัดให้มีการตรวจการณ์ทั้งภาคพื้นดินและใช้โดรน ขึ้นบินสำรวจภาพมุมสูง เพื่อประเมินความเคลื่อนไหวตลอดแนวชายแดน โดยเจ้าหน้าที่ทหารยืนยันว่าแม้สถานการณ์จะดูเงียบสงบ แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างรัดกุม เนื่องจากอาจมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หนองจานและหนองหญ้าแก้ว ให้ข้อมูลตรงกันว่าวันนี้บรรยากาศผิดไปจากทุกครั้งที่จะเห็นชาวเขมรรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก แต่ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้เห็นชาวเขมรปรากฏตัว มีเพียงทหารเขมรที่ยืนคุมเชิงบริเวณแนวชายแดนเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า หน่วยงานด้านความมั่นคง ได้สั่งให้เพิ่มกำลังสังเกตการณ์ในจุดเสี่ยงและประสานกับฝ่ายปกครองท้องถิ่น เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้านแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความเงียบผิดปกติที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชา ทำให้คาดการณ์ได้ว่า กัมพูชา อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือเคลื่อนไหวบางอย่าง ซึ่งฝ่ายไทย ยังคงต้องติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์...