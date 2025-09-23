ม็อบเขมร-แก๊งแครอท ยังปักหลักประชิดแนวรั้วลวดหนามบ้านหนองจาน -หนองหญ้าแก้ว

สระแก้ว- ม็อบเขมร ยังปักหลักหน้าแนวรั้วลวดหนามชายแดนบ้านหนองจาน -หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยเฉพาะบริเวณใกล้หลักเขตที่ 46 ชาวเขมร 30–40 คน ปักหลักเฝ้าพื้นที่พร้อมจัดเวรยามประจำเพิงพักชั่วคราว ส่วนแก๊งแครอท ไม่แผ่วนำอาหารแจกชาวบ้านชุมนุม
วันนี้ ( 23 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน -หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้มีกลุ่มชาวเขมรประมาณ 40–50 คนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งบริเวณรั้วลวดหนาม โดยมี ทหารและตำรวจที่ประจำการอยู่ในแนวชายแดน รวมสมทบ
โดยเฉพาะบริเวณใกล้หลักเขตที่ 46 พบว่าชาวเขมรประมาณ 30–40 คน ปักหลักเฝ้าพื้นที่พร้อมจัดเวรยามประจำเพิงพักชั่วคราว
ส่วนแก๊งแครอท ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ระดับสูงในกัมพูชา ที่มีทั้งพระผู้ใหญ่ เจ้าคณะเขต เจ้าอาวาส และพระสังฆาธิการจากหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดบันเตียเมียนเจย (บันทายมีชัย), พระตะบอง, อุดรมีชัย, พระวิหาร, เสียมราฐ และโพธิ์สัตว์ เดินทางนำสิ่งของจำเป็น อาทิ อาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้า และของใช้จำเป็นอื่น ๆ มามอบให้กับชาวบ้านและเด็ก ๆ ตามแนวชายแดน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจกัมพูชา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว
ส่งผลให้บรรยากาศชายแดนฝั่งกัมพูชา ในวันนี้คึกคักเป็นอย่างมากเนื่องจากมีชาวกัมพูชา พากันเดินทางมารับมาสิ่งของและอาหารแจก รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุม ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางความเคลื่อนไหว ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบความรุนแรงหรือเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใด