สกร.ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ระดมเจ้าหน้าที่ จ.สงขลา-สถาบัน สกร.ภาคใต้ ตั้งโรงครัว ปันน้ำใจ จัดทำอาหารกล่องปรุงสุก เพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.68 จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการ “สกร. ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร และเจ้าหน้าที่จาก สกร.สงขลา และ สถาบัน สกร.ภาคใต้ ร่วมกันจัดตั้งโรงครัว ปันน้ำใจ จัดทำอาหารกล่องปรุงสุก พร้อมรับประทาน เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือให้บุคลากร สกร. ตลอดจน นักศึกษา สกร. และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยน้ำท่วม
โดยพบว่า นับตั้งแต่การตั้งโรงครัวเมื่อวันที่ 23 -26 พ.ย.68 มียอดรวมจัดทำอาหารกล่องทั้งสองหน่วยคือ สกร. สงขลา และ สกร. ภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้นรวม 4,918 กล่อง
นอกจากนี้ สกร.ยังอยู่ระหว่างจัดทำโครงการ “คลายหนาวให้น้อง“ นำไปมอบให้ ณ ศศช. (ศูนย์การเรียนชุมชน)บ้านแม่ลายดวงจันทร์ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย