xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ทส. ห่วงใยน้ำท่วมใต้ สั่งกรมน้ำ ลุยช่วยเหลือประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 25 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและมวลน้ำเข้ามาเพิ่มต้องเร่งระบายน้ำ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน พร้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานในสังกัดระดมกำลังทุกด้านลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสูบ-ระบาย-ช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19–24 พฤศจิกายน 2568 ทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา และปัตตานี ส่งผลให้ชุมชนกว่า 463 หมู่บ้าน และประชาชนมากกว่า 100,000 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสนับสนุนเข้าช่วยเหลือชุมชน พร้อมเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังรวม 19 จุด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และปัตตานี เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเขตชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการดำเนินชีวิตของประชาชน

แจกจ่ายน้ำดื่มรวมกว่า 45,500 ขวด พร้อมจัดชุดอาหารกล่องและอาหารแห้งรวมกว่า 1,000 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนที่ไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติ รวมทั้งสนับสนุนการเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตราย พร้อมคณะทำงานและอุปกรณ์ช่วยเหลือที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุด

กรมทรัพยากรน้ำยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากมีฝนตกซ้ำหรือเกิดน้ำป่าไหลหลากเพิ่มเติม โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ตามข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ประสบภัยสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด 

ทส. ยืนยัน “ช่วยเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย”










รมว.ทส. ห่วงใยน้ำท่วมใต้ สั่งกรมน้ำ ลุยช่วยเหลือประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือน
รมว.ทส. ห่วงใยน้ำท่วมใต้ สั่งกรมน้ำ ลุยช่วยเหลือประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือน
รมว.ทส. ห่วงใยน้ำท่วมใต้ สั่งกรมน้ำ ลุยช่วยเหลือประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือน
รมว.ทส. ห่วงใยน้ำท่วมใต้ สั่งกรมน้ำ ลุยช่วยเหลือประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือน
รมว.ทส. ห่วงใยน้ำท่วมใต้ สั่งกรมน้ำ ลุยช่วยเหลือประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น