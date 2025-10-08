ผงะ! พนักงานเก็บขยะเทศบาล พบศพทารกถูกทิ้งในถังขยะ ตร.เร่งล่าแม่ใจยักษ์

พระนครศรีอยุธยา – สุดสลด พนักงานเก็บขยะเทศบาลตำบลคลองจิก พบศพทารกเพศหญิง อายุครรภ์ราว 5 เดือน ถูกห่อผ้าเปื้อนเลือดทิ้งในถังขยะกลางชุมชน คาดเป็นหญิงสาวแรงงานต่างชาติคลอดก่อนกำหนดหรือทำแท้ง ตำรวจเร่งตรวจสอบหอพักโดยรอบล่าตัวแม่ใจยักษ์มาดำเนินคดี
วันนี้( 8 ต.ค.) ร.ต.ท.หญิงปรีดา ขาวผ่อง รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งพบศพทารกถูกทิ้งอยู่ในถังขยะ ภายในซอยอินโด 6 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จึงรุดตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จุดบางปะอิน ในที่เกิดเหตุพบรถเก็บขยะของเทศบาลตำบลคลองจิกจอดอยู่ใกล้ถังขยะสีน้ำเงิน ภายในรถพบศพทารกถูกใส่ถุงพลาสติกไว้ เป็นเพศหญิง อายุครรภ์ประมาณ 4–5 เดือน ลักษณะเพิ่งคลอดได้ไม่กี่ชั่วโมง ร่างมีแขนขาครบสมบูรณ์ ห่อด้วยผ้าเปื้อนเลือด
นายอุดม วัจนะรัตน์ อายุ 58 ปี พนักงานเก็บขยะ ให้การว่า ขณะเก็บขยะภายในซอย เห็นผ้าห่ออยู่ในถังขยะ ตั้งใจจะหยิบมาเช็ดรถ แต่พบว่าผ้าเปื้อนเลือดผิดสังเกต จึงเปิดออกดูและพบศพทารกหญิง ตอนแรกคิดจะนำไปให้เจ้าอาวาสช่วยทำพิธีฝัง แต่รีบแจ้งหัวหน้าจนมีการประสานตำรวจเข้าตรวจสอบ
น.ส.สุภาวรรณ์ เชื้อป้อง สารวัตรกำนันตำบลคลองจิก เปิดเผยว่า บริเวณดังกล่าวเป็นจุดรวมขยะของชุมชน โดยรอบมีแต่หอพักแรงงานต่างชาติทั้งกัมพูชาและเมียนมา เชื่อว่าอาจเป็นหญิงสาวแรงงานที่คลอดก่อนกำหนดหรือทำแท้ง แล้วนำศพมาทิ้งเพื่อปกปิด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางปะอิน อยู่ระหว่างตรวจสอบหอพักในพื้นที่ เพื่อหาหญิงต้องสงสัยที่เพิ่งคลอดบุตรหรือมีอาการผิดปกติทางร่างกาย พร้อมเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป