ผบช.ภ.9 ส่ง จนท.300 นายลงเขต 8 และใกล้เคียง ตรวจตราตลอด 15 วัน เร่งล่าแก๊งลักเบียร์ ชี้เหตุยิงปืนจากความเครียดสะสม

ตำรวจทหารปกครองระดมกำลัง กว่า 300 นาย ลงพื้นที่เขต 8 และใกล้เคียง เข้าป้องปรามผู้ก่อความวุ่นวาย สร้างความเชื่อมั่น และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักทรัพย์ซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และเดินเท้าตรวจตราในชุมชนตลอด 15 วัน
วันนี้ (28พ.ย.68) พลตำรวจโท ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระดมกำลังตำรวจในสังกัด ทั้งตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง, ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ทหาร และเจ้าหน้าที่ อส. รวมกว่า 300 นาย เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบและป้องปรามผู้ก่อความวุ่นวายในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมถึงการกระทำในลักษณะผิดกฎหมายในพื้นที่เขต 8 หลังเกิดเหตุประชาชนใช้อาวุธปืนยิงขู่ทีมกู้ภัยระหว่างช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
พลตำรวจโท ปิยะวัฒน์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลาย แต่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่างเผชิญความเดือดร้อนอย่างหนักตลอดหลายวันที่ผ่านมา และเป็นช่วงที่กลุ่มมิจฉาชีพอาจฉวยโอกาสก่อเหตุ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ จึงจำเป็นต้องบูรณาการกำลังเข้ารักษาความสงบในเมือง โดยจะเน้นตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดินเท้าตรวจตรา และลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมสั่งให้ชุดปฏิบัติการเร่งเข้าจัดการปัญหาในชุมชนที่เกิดเหตุ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ความสงบเรียบร้อย
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ยังย้ำให้ทุกหน่วยร่วมกันนับหนึ่งใหม่ เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ พร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูไม่ใช่เพียงด้านกายภาพตามที่รัฐบาลกำชับภายใน 7 วัน แต่รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และการป้องกันเหตุลักทรัพย์ งัดรถ ทุบกระจก ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวิกฤต โดยกำชับให้ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้หาดใหญ่กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและสงบสุขอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ชี้แจงกรณีมีเสียงปืนในชุมชนขณะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความตึงเครียดสะสมจากน้ำท่วมหลายวัน ประกอบกับมีรายงานว่าเจ็ตสกีที่เข้าไปช่วยขับเร็ว ทำให้คลื่นกระแทกบ้าน อาจเป็นชนวนให้เกิดความไม่พอใจ ขณะนี้ได้มอบหมายรองผู้บัญชาการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
พร้อมกันนี้ยังพบเหตุลักทรัพย์จากตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ซึ่งได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งดำเนินการ เพราะถือเป็นเหตุที่ต้องไม่เกิดขึ้นในช่วงประชาชนเดือดร้อน โดยนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้กำชับให้ดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นพิเศษ หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย ตำรวจจึงระดมกำลังจากหลายจังหวัด ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และเดินเท้าตรวจตราในชุมชนตลอด 15 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ยืนยันว่าหาดใหญ่ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญและปลอดภัย พร้อมเร่งฟื้นฟูให้กลับมาน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวภายใน 7 วันตามนโยบายรัฐบาล
พร้อมประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ สภ.หาดใหญ่ ได้ย้ายที่ทำการไปตั้งศูนย์ปฏิบัติงานชั่วคราวที่ สภ.คอหงส์ เพื่อดูแลให้บริการพี่น้องประชาชนที่ต้องการแจ้งความ หรือติดต่อราชการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย