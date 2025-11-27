รู้จัก “เขต 8 หาดใหญ่” ย่านสำคัญที่กลายเป็น “พื้นที่อันตราย” ในภารกิจช่วยน้ำท่วม

"เขต 8 หาดใหญ่" ย่านเศรษฐกิจสำคัญที่ถูกน้ำท่วมหนักจนกลายเป็นพื้นที่เสี่ยง หลังทีมกู้ภัยและจิตอาสาเข้าช่วยเหลือกลับถูกยิงข่มขู่กลางภารกิจ หัวหน้าทีมสั่งยุติงานยามค่ำคืนเพื่อความปลอดภัย เปิดชนวนความขัดแย้งจากความล่าช้าในการช่วยเหลือ สู่ความสิ้นหวังที่แปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรง
จากกรณี เหตุการณ์ความตึงเครียดและอันตรายที่เกิดขึ้นกับทีมกู้ภัยและจิตอาสาที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเฉพาะในบริเวณที่เรียกว่า "เขต 8 หาดใหญ่" ได้รับการยืนยันว่าเกิดขึ้นจริงหลายครั้ง
มีรายงานว่า จิตอาสาที่ใช้เรือและเจ็ตสกีเข้าลำเลียงอาหารและช่วยเหลือผู้ติดค้างในพื้นที่เขต 8 ถูกยิงปืนข่มขู่ใส่หลายครั้ง โดยมีการโพสต์คลิปจากผู้ใช้ชื่อ Ohm Dynamo (หนึ่งในจิตอาสา) ที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 4 นัดขณะปฏิบัติภารกิจ
บางรายงานระบุว่ามีการยิงไล่หลังใส่คนขับเจ็ตสกีถึง 3 นัด และมีเหตุการณ์ยิงซ้ำอีกในคืนวันเดียวกัน ทำให้หัวหน้าทีมต้องสั่งยุติภารกิจในช่วงค่ำเพื่อความปลอดภัย
สาเหตุหลักของความตึงเครียดและไม่พอใจของผู้ประสบภัยส่วนหนึ่ง มาจากความล่าช้าในการเข้าถึงความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้ประชาชนบางส่วนที่อดอาหารมาหลายวันเกิดความสิ้นหวังและหัวร้อน นอกจากนี้ยังมีความไม่พอใจต่อคลื่นจากเจ็ตสกีที่อาจสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม
สำหรับ “เขต 8 หาดใหญ่” ไม่ใช่ชื่อหน่วยปกครองอย่างเป็นทางการ แต่เป็นชื่อเรียกย่านหนึ่งในเมือง หาดใหญ่ ที่คนในพื้นที่ใช้เรียกกันต่อเนื่องมายาวนาน จนกลายเป็นชื่อที่คุ้นเคย
ที่มาของชื่อ “เขต 8” มาจากอดีตที่บริเวณนี้อยู่ในโซนดูแลของ องค์การโทรศัพท์ โซน 8 ชื่อโซนนี้เลยกลายเป็นชื่อเรียกพื้นที่โดยทั่วไปในหมู่คนหาดใหญ่
เขต 8 หาดใหญ่เป็นย่านที่รวมทั้งโซนชุมชน ที่พักอาศัย ร้านค้า และถนนสายหลักหลายสาย รวมถึงซอยย่อยหลายซอย ตัวอย่างถนน-ถนนรองในเขตนี้ ได้แก่ ถนนราษฎร์อุทิศ โดยเป็นหนึ่งในถนนหลักของย่านเขต 8 บริเวณที่ถนนตัดผ่าน เช่น ถนนรัตนอุทิศ, ถนนโชคสมาน, ถนนสาครมงคล, ถนนสัจจกุล และถนน ซอยย่อยหลายซอยรอบๆ มีบ้านเรือน ทั้งบ้านเดี่ยวและที่พักอาศัยหลายหลัง, ร้านค้า, อาคารพาณิชย์, รวมถึงชุมชนเมืองที่หนาแน่น
เขต 8 หาดใหญ่มีบทบาทหลายด้านในเมือง เป็นย่านที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น บ้านเรือน ร้านค้า และชุมชนจำนวนมากอาศัยอยู่ในโซนนี้และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ พาณิชย์ มีร้านค้า อาคารพาณิชย์ ทำให้มีความคึกคักในด้านกิจกรรม การค้า และมีความสำคัญทางสังคมสำหรับเมืองหาดใหญ่ จึงเป็นจุดเสี่ยงเมื่อเกิดภัยน้ำท่วมหรือเหตุฉุกเฉิน เพราะโครงสร้างพื้นฐาน ถนน อาคารบ้านเรือนหนาแน่น ทำให้น้ำท่วมแล้วระบายน้ำยาก และเข้าช่วยเหลือยาก
ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ 2568 เขตก 8 ถูกน้ำท่วมหนัก และมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ถูกตัดน้ำ-ตัดไฟ ติดต่อไม่ได้หลายวัน
พื้นที่นี้กลายเป็นจุดที่ทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือลำบาก ทั้งเรื่องกระแสน้ำแรง บ้านหนาแน่น ถนนเข้ายาก ทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรง จากบางคนที่ไม่พอใจการช่วยเหลือ ด่าทอ จนไปถึงยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เขต 8 สร้างความตึงเครียด และทำให้หลายหน่วยงานต้องหยุด หรือชะลอเข้าไปช่วยเหลือก่อน