ครอบครัวเด็ก 4 ขวบที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม วอนหยุดทำร้ายซ้ำ หลังถูกใช้เรื่องราวทำคอนเทนต์หากิน

แม่ของเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ที่เสียชีวิตจากเหตุเรือกู้ภัยล่มกลางน้ำท่วมหาดใหญ่ ออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังครอบครัวถูกกล่าวหาเกินจริง ทั้งถูกตีความว่าเรียกร้องผลประโยชน์ และถูกใช้ทำคอนเทนต์บิดเบือน ชี้ต้องการเพียงนักจิตวิทยาเยียวยาพี่ชายวัย 6 ขวบที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้าเท่านั้น
วันนี้ (28 พ.ย.) มีประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเพจดัง “Drama-addict” นำโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Articha Yeean Ticha ซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิง 4 ขวบ ตกที่ตกจากเรือกู้ภัยล่มจมน้ำหาย จากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ และแม่ได้ประกาศตามหาร่าง โดยได้เผยถึงความเดือดร้อน ของครอบครัวที่กำลังถูกกระแสสังคมเข้าใจผิดและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนสร้างบาดแผลทางใจให้คนในครอบครัวเพิ่ม
โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า “มีคนโทรมาสอบถามว่าอยากให้ความช่วยเหลือ หรือ
รัฐมนตรีส่งทีมมาช่วยหรือไม่ เจ้าตัวจึงชี้แจงว่า ครอบครัวไม่ได้ต้องการสิ่งใด ไม่ได้อยากได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ แต่อยากเพียงได้รับนักจิตวิทยาเด็กเข้ามาดูแลพี่ชายของน้องที่ยังมีชีวิตอยู่ วัย 6 ขวบ ที่เห็นเหตุการณ์ตอนน้องสาวพลัดตกน้ำ เพื่อช่วยประคับประคองสภาพจิตใจให้ผ่านพ้นเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งนี้ไปได้
แต่กลับพบว่ามีคนนำไปโพสต์ในทำนองว่า ครอบครัว “เรียกร้อง” หรือพี่ชายน้องมีอาการคทำร้ายตนเอง ซึ่งสร้างความรู้สึกเสียใจอย่างหนัก เจ้าของโพสต์จึงขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้กับครอบครัวอีก พร้อมระบุว่า ทุกคนเจ็บปวดและไม่ไหวแล้ว
เจ้าของโพสต์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ได้ติดต่อทั้งนักจิตวิทยาและคุณหมอประจำตัวเด็กของน้อง และน้องได้รับการดูแลเรียบร้อย
ทางเพจ Drama-addict จึงออกมาเตือนสังคมว่า อย่าทำร้ายครอบครัวผู้สูญเสียมากไปกว่านี้ และควรให้พื้นที่พวกเขาได้เยียวยาจิตใจแทนที่จะเพิ่มบาดแผลให้หนักขึ้น