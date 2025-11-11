พ่อแม่เผลอหลับ ญาติพาแฝดคนพี่ออกไปเล่น แฝดคนน้องพลัดตกน้ำดับคาบ้านท่วม นครปฐม

นครปฐม - โศกนาฏกรรมกลางน้ำท่วม บางเลน เด็กหญิงวัย 1 ขวบ 4 เดือน พลัดตกน้ำหน้าบ้านระดับท่วมถึงอก พ่อแม่สะอื้นกอดศพเตือนครอบครัวมีลูกเล็กอย่าปล่อยลำพัง
วันนี้( 11 พ.ย.) ร.ต.ท.ธนัช คำมา รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางเลน จ.นครปฐม รับแจ้งเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ 7 หมู่ 5 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม จึงรายงานให้ พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผกก.สภ.บางเลน ทราบ ก่อนลงพื้นที่พร้อมแพทย์ รพ.บางเลน และอาสามูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวมีน้ำท่วมขังรอบบ้านกว่า 50 เซนติเมตร พบศพ ด.ญ.จิรปรียา จุลรพันธุ์ อายุ 1 ปี 4 เดือน ฝาแฝดคนน้อง นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณประตูบ้าน สภาพศพไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยทำร้ายร่างกาย
นายสุรพัศ อายุ 23 ปี และ น.ส.ประทุม อายุ 30 ปี พ่อแม่ของเด็ก อยู่ในสภาพร้องไห้แทบขาดใจเผยว่า ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เผลองีบหลับในบ้านกับลูกแฝด และลูกวัย 2 เดือน ต่อมามีญาติแวะมารับแฝดคนพี่ไปเล่นด้วย จากนั้นทั้งสองก็เผลอหลับต่อ จนญาติกลับมาเรียกอีกครั้ง จึงพบว่าแฝดคนน้องพลัดตกน้ำบริเวณหน้าประตูบ้านและจมน้ำเสียชีวิต
พื้นที่ดังกล่าวติดริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำท่วมสูงถึงระดับหน้าอก น้ำหนุนขึ้นลงตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา
น.ส.ประทุม กล่าวทั้งน้ำตาว่า บ้านถูกน้ำท่วมมาแล้ว 3 รอบในปีนี้ ขอฝากเตือนครอบครัวที่มีลูกเล็กและบ้านอยู่ริมน้ำหรือพื้นที่น้ำท่วม ให้เพิ่มความระมัดระวัง ไม่ปล่อยเด็กเล็กไว้นอกสายตา เพราะอาจสูญเสียไม่อาจย้อนกลับ
เจ้าหน้าที่นำศพส่งชันสูตรตามขั้นตอน ก่อนมอบให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีตามประเพณีต่อไป
