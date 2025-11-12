คลิปหญิงสาวเต้นโชว์รอยสักอวัยวะเพศโผล่ ตำรวจเตือนผู้แชร์เสี่ยงผิดกฎหมาย

“ตำรวจไซเบอร์” ออกมาเตือนสังคมออนไลน์หลังคลิปเต้นโชว์อวัยวะเพศกลางงานประกวดรอยสักแพร่ระบาดในโซเชียลมีเดีย ระบุชัดว่าการโพสต์หรือแชร์วิดีโอที่เข้าข่ายลามกอนาจารถือเป็นความผิดฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จากกรณีประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อเพจ “เรื่องของชาวบ้าน คืองานของเรา“ เผยคลิปวิดีโอจากงานประกวดรอยสักแห่งหนึ่ง ซึ่งได้บันทึกภาพเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งขึ้นไปเต้นเพื่อโชว์รอยสักบนเวที แต่ชุดทำอวัยวะเพศโผล่กลางงาน เจ้าตัวแจง "ที่แปะหลุดเพราะดื่มหนัก"
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 พ.ย. มีรายงานว่า “ตำรวจไซเบอร์“ เตือนโพสต์-แชร์คลิป เต้นโชว์เห็นของลับเข้าข่ายนำเข้าข้อมูลลามก คุก 5 ปี โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ระวัง โพสต์คลิปโชว์เห็ดหูหนูลงโซเชียล เดี๋ยวจะติดคุก 5 ปี
ไม่ว่าวันนี้ท่านจะเห็นวิดีโอคลิปไวรัลอะไรมา แต่ตำรวจไซเบอร์อยากจะขอเตือนเรื่องสำคัญ
การโพสต์หรือแชร์วิดีโอที่เข้าข่ายลามกอนาจาร อาจมีความผิดฐาน “นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้”
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
ส่วนผู้ที่ออกมากระทำ เช่น เต้นอวดเห็ดหูหนูในที่สาธารณะ อาจเข้าข่ายความผิดฐาน "กระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น"
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท"