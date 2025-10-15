xs
“คังแดเนียล” ทำ FLOWD ชาวไทยใจฟูแบบสุดๆ ในงานแฟนมีตติ้ง "2025 KANGDANIEL FANMEETING IN BANGKOK"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โดยครั้งนี้ Himawana Music จัดให้ FLOWD ชาวไทยแบบชุดใหญ่ทั้งโปรดักชั่น แสง สี เสียง และกิจกรรมฟินๆ บนเวที พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆ ของน้องแดนโดยเฉพาะ ทั้ง Hi Touch, Photo Group, โปสเตอร์พร้อมลายเซ็น และ ถ่ายภาพ 1 ต่อ 1 ฟินแบบจุใจ งานนี้เหล่า FLOWD มารวมตัวกันในธีมสีชมพูหวานแหววสดใสไปทั้งงาน พร้อมแท่งไฟโบกมือให้กำลังใจ ส่องสว่างไปทั่วงาน และเสียงกรี๊ดที่ดังลั่นไปทั้งฮอลล์ ณ TRUE ICON HALL, ICONSIAM

โดยบรรยากาศภายในฮอลล์ “คังแดเนียล” เปิดตัวด้วยเพลง “No Day” จากนั้นก็เสิร์ฟภาษาไทยให้เหล่า FLOWD กรี๊ดกันลั่นฮอลล์ พร้อมเปิดฉากพูดไทยเป็นประโยคแรกว่า "ไม่ได้เจอกันนาน คิดถึงนะครับ" และอีกหลายประโยคด้วยกัน เช่น สวัสดีครับ, คนไทยปังปุริเย่ ต่อเนื่องด้วยการทำชาเลนจ์ของคังแดเนียล ที่เหล่า FLOWD ต่างลุ้นส่งกำลังใจและเชียร์กันแบบอยากวิ่งขึ้นไปช่วยน้องแดนบนเวทีกันเลยทีเดียว

จบชาเลนจ์แล้วน้องแดนพร้อมเสิร์ฟเพลงอย่างต่อเนื่องทั้งร้องและเต้น ไม่ว่าจะเป็น เพลง Love Game , One Call Away, Episode , Little Bit Lost และเพลงโชว์ช่วง ENCORE เพลงสุดท้าย Movie Star ที่งานนี้คังแดเนียลได้พาทีมมาเต้นโชว์กันยกทีม เซอร์ไพรส์เรียกเสียงกรี๊ด ฟิน เต็มอิ่ม ไม่ผิดหวังก่อนกลับบ้าน

พร้อมปิดท้ายงานด้วยคำสัญญาจากคังแดเนียลว่า “จะกลับมาหา FLOWD ชาวไทยอีกแน่นอน”

#2025KANGDANIELFANMEETINGINBANGKOK
#KANGDANIEL
#강다니엘
#คังแดเนียล
#HimawanaMusic











