ตํารวจไซเบอร์เตือนโพสต์คลิปโชว์เห็ดหูหนูลงโซเชียล มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน

เพจตํารวจไซเบอร์ - บช.สอท. โพสต์ระบุว่า ระวังโพสต์คลิปโชว์เห็ดหูหนูลงโซเชียล เดี๋ยวจะติดคุก 5 ปี
ไม่ว่าวันนี้ท่านจะเห็นวิดีโอคลิปไวรัลอะไรมา แต่ตำรวจไซเบอร์อยากจะขอเตือนเรื่องสำคัญ
การโพสต์หรือแชร์วิดีโอที่เข้าข่ายลามกอนาจาร อาจมีความผิดฐาน “นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้” ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
ส่วนผู้ที่ออกมากระทำ เช่น เต้นอวดเห็ดหูหนูในที่สาธารณะ อาจเข้าข่ายความผิดฐาน "กระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น"ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท