ดรามาสาวโชว์รอยสัก "ของลับโผล่" กลางงานประกวด ขอโทษแล้ว อ้างดื่มเยอะ-ที่แปะหลุด

ดรามาวงการสัก สาวเต้นโชว์รอยสัก แต่ชุดทำอวัยวะเพศโผล่กลางงาน เจ้าตัวแจง "ที่แปะหลุดเพราะดื่มหนัก"
จากกรณีประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อเพจ “เรื่องของชาวบ้าน คืองานของเรา“ เผยคลิปวิดีโอจากงานประกวดรอยสักแห่งหนึ่ง ซึ่งได้บันทึกภาพเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งขึ้นไปเต้นเพื่อโชว์รอยสักบนเวที
โดยหญิงสาวในคลิปวิดีโอสวมใส่ชุดที่ค่อนข้างวาบหวิว และในระหว่างที่กำลังเต้นโชว์ลวดลายรอยสัก ผู้ชมในงานต่างจับสังเกตได้ว่าเธอไม่ได้สวมใส่กางเกงชั้นใน ทำให้ในบางจังหวะของการขยับตัว อวัยวะเพศของเธอได้ปรากฏออกมาต่อสาธารณชน
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตอย่างรุนแรง โดยส่วนใหญ่แสดงความเห็นถึงความไม่เหมาะสมของการแต่งกายและการกระทำบนเวที
ล่าสุดวันนี้ (11 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ชี้แจงผ่านบัญชีอวตาร อ้างว่าตนเองคือหญิงในคลิปวิดีโอ โดยยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง และกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ข้อความชี้แจงระบุว่า "หนูไม่ใช่ไม่เซฟเลย หนูใช้เป็นที่แปะ แต่มันอาจจะหลุด ซึ่งหนูดื่มมาค่อนข้างมากก่อนขึ้นโชว์" เธอยังได้กล่าวขอโทษต่อเจ้าของงาน ทีมงาน และผู้ที่อยู่ในวงการรอยสัก โดยยืนยันว่า "ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงการค่ะ"
พร้อมทั้งแสดงความเสียใจและยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก
นอกจากนี้ หญิงสาวยังระบุในข้อความด้วยว่า ทางทีมงานของงานประกวดเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตำหนิเธอเช่นกัน และไม่ได้ออกมาปกป้องเธอแต่อย่างใด