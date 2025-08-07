ขอโทษแล้ว! มือปามะม่วงใส่ “ลำไย ไหทองคำ” อ้างโมโหคนดูโต๊ะข้างหน้า ไม่มีเจตนาให้โดนน้อง

หลังกลายเป็นประเด็นร้อน เหตุมีมือดีปามะม่วงขึ้นบนเวทีระหว่างการแสดงของศิลปินสาวชื่อดัง “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา ในงานที่จังหวัดลำพูน ทำให้ลำไยถึงขั้นเหวอ หยุดแสดงทันที พร้อมถามว่าฝีมือใคร ใครปา ปาด้วยเหตุผลอะไร กล้าทำต้องกล้ารับนะ
ภายหลังเกิดเรื่องราว ทางทีมผู้จัดงานได้ตรวจสอบ และทราบว่า คนที่ปามะม่วงคือผู้ชมที่มีบัตรแพ็กเกจราคา 1,500 บาท ซึ่งรวมเครื่องดื่มและอาหาร แต่เกิดความไม่พอใจต่อผู้ชมอีกกลุ่มที่เข้าชมในราคามาตรฐานเพียง 160 บาท จนนำไปสู่เหตุการณ์คาดไม่ถึง
ล่าสุด ผู้ก่อเหตุได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอแสดงความรับผิดชอบ พร้อมกล่าวขอโทษลำไย ไหทองคำอย่างจริงใจ โดยระบุว่า
“ผมไม่มีเจตนาจะปามะม่วงใส่น้องลำไย เป็นความเข้าใจผิดเรื่องการจองโต๊ะกับคนด้านหน้า ทำให้ผมไม่พอใจและขว้างไปโดยที่ไม่มีเจตนาให้ถึงน้องลำไย ผมไม่มีเจตนาจริงๆ ครับ…”