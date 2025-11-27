เผยภาพ "แยกไดอาน่า หาดใหญ่" หลังน้ำลด สภาพเหมือนถูกสึนามิซัด! (ชมคลิป)

โซเชียลฯ แห่แชร์ภาพหลังน้ำลดบริเวณ “แยกไดอาน่า หาดใหญ่” จังหวัดสงขลา พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถูกเปรียบว่าสภาพไม่ต่างจากถูกสึนามิถล่ม ขณะที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องเร่งฟื้นฟู ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณจำนวนมากในการกอบกู้พื้นที่กลับคืนสภาพเดิม
วันนี้ (27 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มกลับสู่สภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณ แยกไดอาน่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ และเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักที่สุด โดยภาพถ่ายและวิดีโอคลิปที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงสภาพความเสียหายหลังมวลน้ำที่ท่วมขังได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเศษดินโคลน ขยะ และสิ่งของต่างๆ ถูกพัดมากองเกลื่อนกลาดบนถนนและหน้าร้านค้า สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก จนมีการเปรียบเทียบว่าสภาพพื้นที่ดูเหมือนกับ "หลังถูกสึนามิซัด" ตาม
ผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่งได้โพสต์วิดีโอพร้อมระบุว่า "น้ำเริ่มลดแล้ว #หาดใหญ่"
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก "Army Military Force" ได้เผยแพร่ภาพนิ่งพร้อมข้อความว่า "27 พ.ย. สถานการณ์ล่าสุด น้ำลดแล้ว พิกัดแยกไดอาน่า หาดใหญ่" โดยเน้นย้ำถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม สภาพความเสียหายที่เห็นได้ชัด ถนนและทางเท้าบริเวณแยกไดอาน่า เต็มไปด้วยโคลนหนาและเศษซากต่างๆ และร้านค้าและอาคารโดยรอบต้องเร่งทำความสะอาดครั้งใหญ่ ยานพาหนะและข้าวของจำนวนมากได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมและกระแสน้ำพัด
