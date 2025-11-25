ดรามา! 'แจกของช่วยน้ำท่วม' คอนเทนต์? ด้านผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD ชี้แจงแล้ว (ชมคลิป)

ดรามาแจกของช่วยน้ำท่วมเดือด! หลังคลิป Reels ถูกกล่าวหาว่า “ทำคอนเทนต์มากกว่าช่วยจริง” ล่าสุดผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD ออกโรงชี้แจง ยืนยันตั้งใจช่วย พร้อมอธิบายเหตุผลที่ต้องแจกให้ผู้เปราะบางก่อน
วันนี้ (25 พ.ย.) จากกรณีที่โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์คลิปวิดีโอ โดยบัญชี 'Army Military Force' ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมข้อความพาดพิงถึงความไม่ทั่วถึงในการแจกจ่ายของบรรเทาทุกข์ และการถ่ายทำเป็นลักษณะ 'คอนเทนต์' จนนำมาสู่ความไม่พอใจของผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
โดยภาพในคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ต่ออย่างแพร่หลายแสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลหลายฝ่ายกำลังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยมีข้อความระบุถึงดรามาที่เกิดขึ้นว่า "ผู้ใช้บัญชี ตต thitiphonpanrat ระบุว่า “แค่มาทำคอนเทนต์ ไม่ได้มาแจกจริง แค่มาถ่ายรูป" ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและกระแสตำหนิในวงกว้าง
ล่าสุด น.ส.ศจี วงศ์อำไพ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยระบุว่า "ต้องแจกให้ผู้เปราะบางก่อน" - คำชี้แจงจาก น.ส.ศจี วงศ์อำไพ ช่อง 7HD โดยความตั้งใจในการช่วยเหลือจากทางช่อง 7 นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเจตนาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริง
ข้อจำกัดของสิ่งของ สิ่งของบรรเทาทุกข์ที่นำไปนั้นอาจจะไม่ได้เยอะมาก
โดยมีเกณฑ์การแจกจ่าย ด้วยจำนวนสิ่งของที่มีจำกัด จึงจำเป็นต้องแจกให้ผู้เปราะบาง และผู้ที่เดือดร้อนในจุดที่น้ำท่วมหนักก่อน และทราบถึงเหตุผลของดรามาเพราะการที่บางคนอาจไม่ได้รับถุงยังชีพ จึงเกิดความรู้สึกเข้าใจเจตนาของช่อง 7 ผิดไป
สุดท้าย น.ส.ศจีวิงวอนขอความเห็นใจจากสาธารณชน โดยกล่าวว่า "อยากให้เข้าใจด้วยนะคะ ขอให้เห็นใจผู้ที่เดือดร้อนกว่าในยามวิกฤตแบบนี้" การชี้แจงครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารได้เข้าใจถึงข้อจำกัดและความจำเป็นในการจัดลำดับการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤต ที่ต้องให้ความสำคัญต่อกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นลำดับแรก
