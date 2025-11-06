xs
ราชบุรีน้ำป่าท่วม จอมบึง–ด่านทับตะโก ส.ส.จตุพรลุยพื้นที่มอบถุงยังชีพ เร่งขุดลอกทางน้ำ รับมือพายุระลอกใหม่ 8–9 พ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี - น้ำป่าซัดหมู่บ้านกว่า 50 ครัวเรือน ต่อเนื่องถึงห้วยท่าช้างจุดรวมทางน้ำ ส.ส.–หน่วยงานรัฐลงพื้นที่ช่วยเหลือ พร้อมเดินหน้าขุดลอกลำรางตื้นเขินกันน้ำท่วมซ้ำ ชาวบ้านเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่

วันนี้( 6 พ.ย.) นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคกล้าธรรม พร้อมนายวิเชียร สิมมาเล่าเต่า นายก อบต.ด่านทับตะโก กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี รวมถึงหน่วยงานรัฐ–เอกชน ร่วมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำป่าทะลักเข้าท่วมกว่า 50 ครัวเรือน ที่ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

หลังมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ นายจตุพร พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะร่องน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินทำให้การระบายน้ำช้าลง เป็นเหตุให้มวลน้ำจากอำเภอจอมบึง ต.รางบัว และ ต.เบิกไพร ไหลรวมกันเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่บ้านห้วยท่าช้าง หมู่ 5 ต.ด่านทับตะตโก ซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุด

หนึ่งในบ้านที่ถูกน้ำป่าซัดคือบ้านของ น.ส.กิตติยา ขำเขมร หญิงสาวที่เคยไลฟ์สดจังหวะน้ำทะลักหลังบ้านจนกลายเป็นไวรัล ช่วยให้หน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นายจตุพร กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นต้องเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกลำรางที่อุดตันให้เสร็จภายในไม่กี่วัน เนื่องจากช่วง 8–9 พฤศจิกายนนี้คาดว่ามีพายุฝนระลอกใหม่เข้ามา “ต้องรีบดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเผชิญน้ำท่วมซ้ำอีกครั้ง” พร้อมระบุว่าจะประสานเจ้าของที่ดินในแนวทางน้ำเพื่อขออนุญาตเข้าดำเนินการ รวมถึงเสนอแผนแก้ไขระยะยาวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ ยังได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบกว่า 80 ครัวเรือน พร้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทางการเกษตรเพื่อจัดทำแผนช่วยเหลือในระยะถัดไป

ด้าน น.ส.กิตติยา เจ้าของบ้านที่ถูกน้ำป่าท่วม กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ “ตอนนี้กำลังขุดลอกทางน้ำให้ใหม่ พวกเราก็เตรียมของใช้ขึ้นที่สูงเพื่อรับมือฝนที่อาจจะมาอีกระลอก”

สำหรับบรรยากาศในพื้นที่ ชาวบ้านต่างช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลด พร้อมตั้งการ์ดรับมือพายุฝนที่คาดว่าจะเข้ามาภายในสัปดาห์นี้ โดยประชาชนหวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในอนาคต










