น้ำท่วมอำเภอป่าโมกยังวิกฤติ ทางหลวง 33 ปิดการจราจรต่อเนื่อง

อ่างทอง - น้ำท่วมป่าโมกยังวิกฤติ ทางหลวง 33 ปิดยาว – ต.โผงเผงน้ำเริ่มลด แต่ชาวบ้านยังต้องใช้เรือสัญจร และอาศัยเต็นท์ริมถนน
วันนี้( 24 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ล่าสุดระดับน้ำในคลองโผงเผง ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ลดลงประมาณ 40 เซนติเมตร แต่หลายชุมชนยังต้องสูบน้ำที่ซึมจากคลองออกสู่ภายนอกต่อเนื่อง
กิจกรรมเรือบรรทุกทรายเริ่มกลับมาเดินเรืออีกครั้ง หลังหยุดมา 2–3 สัปดาห์ เนื่องจากก่อนหน้านี้กรมเจ้าท่าสั่งห้ามเรือสัญจรในช่วงที่การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 2,500 ลบ.ม./วินาที
โดยในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลโผงเผง ซึ่งถูกน้ำท่วมฉับพลันจากคันดินชำรุด ระดับน้ำลดลง 40–60 เซนติเมตร แต่ชาวบ้านยังต้องใช้เรือสัญจร เนื่องจากระดับน้ำในชุมชนยังสูงประมาณ 1.8–2 เมตร หลายครอบครัวยังคงอาศัยเต็นท์ริมถนนเป็นที่พักชั่วคราว พร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง
ด้านทางหลวงหมายเลข 33 สายป่าโมก–สุพรรณบุรี บริเวณหน้าหมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช ยังมีน้ำท่วมขัง 40–50 เซนติเมตร แขวงทางหลวงอ่างทองประกาศปิดการจราจรชั่วคราว ไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่าน เนื่องจากกำลังดำเนินการทำคันล้อมและสูบน้ำออกจากผิวถนน
การสูบน้ำออกแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1. สูบออกจากผิวจราจร ต.เอกราช เข้าคลองระบายกรมชลประทาน 2.ระบายต่อลงพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมก และ 3.สูบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทาน 4 เครื่อง, ปภ.เขต 16 อีก 1 เครื่อง และเทศบาลตำบลป่าโมกอีก 4 เครื่อง ทำงานต่อเนื่องเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์