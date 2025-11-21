อ่างทองวิกฤต! ทล.33 'สุพรรณบุรี-ป่าโมก' ยังจมน้ำกว่า 500 ม. รถเล็กโปรดเลี่ยง แนะเส้นทางอ้อมด่วน หลัง จนท.เร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

อ่างทอง - ทล.33 ช่วงอำเภอป่าโมกยังวิกฤต น้ำท่วมขังสูง 20-25 ซม. เป็นระยะทางกว่า 500 เมตร เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 6 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่ พร้อมออกคำเตือน 'รถเล็กควรหลีกเลี่ยง' และแนะนำเส้นทางสำรองสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้( 21 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมบน ทางหลวงหมายเลข 33 ช่วงสุพรรณบุรี-ป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในบริเวณอำเภอป่าโมก ตั้งแต่ปั๊ม ปตท. จนถึงหน้าหมู่บ้านทำกลอง เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ยังคงมีน้ำท่วมขัง โดยมีระดับน้ำลึกเฉลี่ยที่ 20 – 25 เซนติเมตร ทำให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากบ้านนขมจีน ลงสู่คลองบางปลากด และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว อีก 3 เครื่อง เพื่อระบายน้ำจากคลองบางปลากด ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการระบายน้ำออกนอกพื้นที่อย่างเต็มกำลัง
แขวงทางหลวงอ่างทองได้ออกคำเตือนและขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะ รถยนต์ขนาดเล็กให้หลีกเลี่ยง การใช้ถนนหมายเลข 33 ในช่วงที่มีน้ำท่วมขัง หากจำเป็นต้องใช้เส้นทาง ให้ขับขี่ชิดเกาะกลาง และโปรดชะลอความเร็ว พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดอย่างเคร่งครัด
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางในพื้นที่ มีการแนะนำเส้นทางสำรองเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมดังนี้: จากอยุธยา ให้เลี้ยวไปทางแยกป่าโมก เข้าตัวเมืองอ่างทอง จากนั้นออกแยกป่างิ้ว เพื่อไปอำเภอวิเศษ จากสุพรรณบุรี ให้ใช้เส้นทางโพธิ์พระยา - ท่าเรือ เพื่อเข้ามายังตัวเมืองอ่างทอง จากผักไห่ ที่ต้องการเข้าตัวเมืองอ่างทอง ให้ใช้ทางแยกหน้าโคก เข้าอำเภอวิเศษ แล้วเข้าสู่ตัวเมืองอ่างทอง จากผักไห่ ที่ต้องการไปยังอำเภอป่าโมก ให้ใช้ ถนน อย. 4031 (ผักไห่-ป่าโมก สายเก่า) ซึ่งผ่านหน้า สภ.ป่าโมก
คาดว่าเจ้าหน้าที่จะยังคงต้องระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำจะลดลงสู่ภาวะปกติและสามารถเปิดการจราจรได้อย่างสมบูรณ์