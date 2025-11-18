อ่างทองน้ำท่วมยังวิกฤต! ชาวบ้าน รวมพลังผัดอาหารกระทะยักษ์ แจกผู้ประสบภัยอิ่มท้องเย็นนี้

อ่างทอง - ชาวบ้านตำบลโผงเผงร่วมกันปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่หน่วยงานรัฐนำมาสนับสนุน ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร ขณะระดับน้ำเจ้าพระยายังเพิ่มต่อเนื่องหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำวันละ 2,688 ลบ.ม./วินาที
เย็นวันนี้( 18 พ.ย.) บริเวณเต็นท์พักผู้ประสบภัยน้ำท่วม ริมถนนป่าโมก–บางบาล หมู่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบว่าชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำอาหารเย็นในกระทะใบบัวขนาดใหญ่ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ หลังหน่วยงานราชการนำวัตถุดิบ ทั้งหมู ไก่ และผักสด มาสนับสนุน
เมนูเย็นนี้ประกอบด้วย ไก่ผัดพริกอ่อน ผัดพริกหมูผักบุ้ง ผัดแกงหมูใส่ผักบุ้ง และไข่ต้ม พร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้ชาวบ้านหมู่ 5 ที่ต้องอยู่อาศัยตามเต็นท์ริมถนนและภายในบ้านที่ยังมีน้ำท่วมสูงร่วม 2 เมตร ได้อิ่มท้องคลายความเดือดร้อนชั่วคราว ขณะเดียวกันบรรยากาศภายในพื้นที่ยังเต็มไปด้วยความหวัง เด็ก ๆ และสุนัขเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ส่วนผู้สูงอายุรวมกลุ่มพูดคุยถึงสถานการณ์น้ำว่าจะลดลงเมื่อใดเพื่อเตรียมกลับไปล้างบ้านและฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
ด้านสถานการณ์น้ำ เจ้าหน้าที่รายงานว่า เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงระบายน้ำลงท้ายเขื่อนที่ 2,688 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่ระดับ 9.38 เมตร เกินจุดวิกฤตซึ่งกำหนดไว้ที่ 8 เมตร แต่ยังไม่ถึงระดับเขื่อนกันตลิ่งสูงสุด 10 เมตร โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านรวม 2,560 ลบ.ม./วินาที
หน่วยงานเกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง