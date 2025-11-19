ชาวบ้านนรสิงห์สุดลำบาก น้ำเน่าเหม็น–ยุงชุม ต้องพักเต็นท์ริมถนน หวั่นอุบัติเหตุซ้ำ

อ่างทอง – ชาวอำเภอป่าโมก ยังคงเดือดร้อนหนักหลังน้ำท่วมเป็นเวลานาน แม้น้ำเริ่มลดแต่สภาพน้ำในพื้นที่ยังคงเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง ขณะที่ผู้ประสบภัยจำนวนมากต้องอพยพออกมาพักในเต็นท์ริมถนน เสี่ยงถูกรถที่ขับผ่านด้วยความเร็วชนซ้ำเติมความลำบาก ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงทำให้อยู่ยากขึ้นกว่าเดิม
วันนี้( 19 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณจุดพักชั่วคราวริมถนน หมู่ 4 ตำบลนรสิงห์ พบว่ามีชาวบ้านจำนวนมากตั้งเต็นท์อยู่อาศัยกันอย่างแออัดในสภาพเสี่ยงอันตราย โดย นางสาวสุวิมล สุริยวงค์ อายุ 33 ปี เล่าว่า ขณะนี้ครอบครัว 7 คนต้องออกมาพักอยู่ที่เต็นท์ริมถนน เพราะบ้านถูกน้ำท่วมสูง แม้น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ยังต้องเดินลุยน้ำเข้าออกทุกวันเพื่อตรวจดูบ้านและข้าวของภายใน
"น้ำที่ท่วมอยู่นานกว่าเดือนเริ่มเน่าเสียเป็นสีดำขุ่น ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจนแทบทนไม่ได้ อีกทั้งยังมียุงและแมลงวันจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนอย่างหนัก"
ขณะเดียวกัน บริเวณจุดพักริมถนนยังเสี่ยงอันตรายจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านด้วยความเร็ว แม้จะมีเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่บริเวณเดียวกัน ทำให้ผู้ประสบภัยต้องคอยระวังตลอดเวลา หวั่นเกิดอุบัติเหตุซ้ำเติมสถานการณ์
ปัจจุบันพื้นที่หมู่ 4 และหมู่ 5 มีบ้านเรือนกว่า 100 ครัวเรือนที่ยังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย กลิ่นเหม็น และแมลงรบกวนอย่างหนัก ขณะที่ชาวบ้านต่างวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือบรรเทาปัญหาโดยด่วน พร้อมหาแนวทางแก้ไขระยะยาวเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง