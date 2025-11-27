น้ำท่วมหาดใหญ่วิกฤต! ฮ. ระดมหย่อนถุงยังชีพถึงมือผู้ประสบภัย ชาวคอนโดฯ สุดซาบซึ้ง ได้อาหารแบ่งปันเพื่อนบ้านต่อ

ผู้ประสบภัยรายหนึ่งได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความสุดซาบซึ้ง หลังได้รับถุงยังชีพจากอากาศยาน โดยยกให้เป็น "ถุงยังชีพที่ดีและซาบซึ้งมากๆ" และไม่ลืมที่จะ แบ่งปันอาหารที่เหลือทั้งหมด ให้กับเพื่อนบ้านที่ยังคงติดอยู่ในคอนโดมิเนียม ท่ามกลางอุทกภัยครั้งรุนแรง
สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ยังคงวิกฤตหนัก หลายพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและไฟฟ้าดับ ระดับน้ำท่วมสูงจนมิดชั้นสองของบ้านเรือน ทำให้ประชาชนจำนวนมากติดค้างและขาดแคลนเสบียงอาหารและน้ำดื่มมาเป็นเวลาหลายวัน
ต่อมา กองทัพได้ระดมใช้ เฮลิคอปเตอร์หลายลำ บินเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติการหย่อนถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุอาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างตามอาคารและคอนโดมิเนียมที่ถูกน้ำท่วมสูง ซึ่งถือเป็นวิธีเดียวที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา หนึ่งในผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือคือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Gummy Nattamon” ได้โพสต์คลิปวิดีโอแสดงความซาบซึ้งใจ หลังได้รับถุงยังชีพจากเฮลิคอปเตอร์ โดยระบุข้อความว่า
“เกิดมาไม่เคยได้รับเลยเป็นถุงยังชีพที่ดีและซาบซึ้งมากๆเลยค่ะ”
พร้อมกันนี้ เธอยังแสดงน้ำใจด้วยการแบ่งปันความช่วยเหลือที่ได้รับต่อให้กับผู้อื่น โดยระบุว่า
“ตอนนี้อพยพออกจากคอนโดแล้วนะคะ อาหารเครื่องดื่มที่ได้รับมาและที่เหลืออยู่ในห้อง แบ่งปันให้เพื่อนบ้านที่ยังอยู่ในคอนโดทั้งหมดแล้วค่ะ บางคนเต็มใจที่จะอยู่คอนโดและไม่อพยพค่ะ”
การช่วยเหลือจากภาครัฐและน้ำใจของผู้ประสบภัยที่พร้อมแบ่งปันซึ่งกันและกัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ ถือเป็นภาพสะท้อนพลังบวกที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับอุทกภัยครั้งรุนแรง