จ่อเอาผิด หนุ่มอาละวาดถือมีดไล่เคาะ-ถีบประตูลูกบ้านคอนโด แล้วยังเอาเลือดป้าย

พนักงานสอบสวน สน.ดินแดง รวบรวมพยานหลักฐานเตรียมเอาผิดชายอาละวาดถือมีดไล่เคาะ-ถีบประตูคอนโด ด่าทอข่มขู่แล้วยังเอาเลือดป้าย
วันนี้ (23 ก.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 สั่งการให้ พ.ต.อ.ภษิต กะเตื้องงาน ผกก.สน.ดินแดง ตรวจสอบกรณี กรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ โพสต์ข้อความเตือนภัยคนอยู่คอนโดย่านดินแดง มีเพื่อนบ้านเคาะประตู ถีบประตู เอามีดมาเคาะ และเอาเลือดสกปรกมาป้าย ด่าทอด้วยคำที่หยาบ คำกล่าวหามีการหมิ่นประมาทข่มขู่ จนตัวเราต้องไปหลบ และเกิดอาการวิตกกังวล โทรแจ้งนิติบุคคลให้เข้ามาควบคุมเหตุ
แต่ทางนิติบุคคลได้แต่เฝ้าดูให้ผ่านกล้องวงจรปิดและโทรหาตำรวจ จนกระทั่งผู้ก่อเหตุเดินลงไปเองที่ล็อบบี้ เนื่องจากตอนเคาะประตูเผลอทำมีดบาดหัวตัวเอง
จากการตรวจสอบทราบว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลา 22:47 น. สายตรวจ สน.ดินแดง ลงพื้นที่ ผู้ก่อเหตุและภรรยา ลงมารอพบเจ้าหน้าที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นเหตุภายในครอบครัว ภรรยาผู้ก่อเหตุแจ้งว่า สามีมึนเมาและทำร้ายตัวเองและมีบาดแผลบริเวณศีรษะ
จากการซักถามผู้ก่อเหตุอยู่ในอาการมึนเมา พูดจาไม่รู้เรื่องและไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ญาติและกู้ภัยจึงนำตัวส่ง รพ.แพทย์ปัญญา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้นิติบุคคลและผู้แจ้งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากผู้ก่อเหตุ หากต้องการดำเนินคดีประชาสัมพันธ์ให้มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ดินแดง
ต่อมา ผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว เดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง โดยพนักงานสอบสวนสน.ดินแดง สอบคำให้การผู้เสียหาย ประสานชุดสืบสวนสน.ดินแดง ตรวจสอบกล้องวงจร พร้อมนัดสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติม
โดยนัดหมายอีกครั้งวันที่ 23 ก.ย.นี้ เวลา 11.00 น. เพื่อยืนยันภาพผู้ก่อเหตุ ทางพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุดำเนินคดีพยายามบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ฯ รวมถึงการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีผู้เสียหายประสงค์จะแจ้งความเพิ่ม สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สน.ดินแดง ต่อไป