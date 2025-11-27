ทีมสำรวจปักหมุดชั่วคราวหลักเขต 52-59 วางแผนเริ่มถ่ายภาพทางอากาศ 27 พ.ย.เพื่อประกอบการจัดทำแผนผังสนาม

ชุดสำรวจและปักหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่ 52–59 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จัดทำรายงานสำรวจ เปรียบเทียบค่าพิกัด พร้อมวางแผ่นก่อนเริ่มถ่ายภาพทางอากาศวันที่ 27 พ.ย.เพื่อประกอบการจัดทำแผนผังสนาม
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา ชุดสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 9 นาย และชุดสำรวจฝ่ายกัมพูชา จำนวน 6 นาย ได้ร่วมกันจัดทำรายงานผลการสำรวจประจำวัน การเปรียบเทียบค่าพิกัดหมุดชั่วคราว(TM) ที่ได้ดำเนินการรังวัดในภูมิประเทศ และวางแผนการบินถ่ายภาพทางอากาศ ณ ฐานปฏิบัติการที่ 7 ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 บ้านบึงชนังล่าง ตำบลเทพนิมิตร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการกำหนดแนวเขตแดนเพื่อการปักหมุดชั่วคราวในครั้งนี้ เป็นการปักหมุดตามที่ตั้งหลักเขตแดนเดิมที่ปักในอดีตเมื่อกว่า 120 ปี ไม่ได้ปักตามหรือใช้ แผนที่ 1:200,000 แต่อย่างใด
สำหรับแผนการสำรวจฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา นัดพบกับฝ่ายกัมพูชา บริเวณหลังเขตแดนที่ 52 เพื่อดำเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนผังสนาม
การดำเนินงานทุกขั้นตอนของชุดสำรวจฯ ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการรักษาความถูกต้องของเส้นเขตแดนตามหลักภูมิสารสนเทศที่เป็นสากล การรังวัด การวางหมุด และการจัดทำแผนผังด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและโดรน ช่วยให้การกำหนดพิกัดเขตแดนมีความแม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดความคลาดเคลื่อนในอนาคต การปฏิบัติงานร่วมกันเช่นนี้จึงเป็นรากฐานของการสร้างเขตแดนที่ชัดเจน เสริมสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างยั่งยืน