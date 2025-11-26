เสร็จแล้ว! ไทย-เขมรปักหมุดชั่วคราวหลักเขต 52-59 จันทบุรี ยาว 8.30 กม.เตรียมถ่ายภาพทางอากาศทำแผนที่เสนอ JBC ก่อนสร้างรั้วชายแดน

ทร.เผยปักหมุดอ้างอิงชั่วคราวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณหลักเขตที่ 52–59 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร รวม 166 หมุด ขั้นตอนต่อไปถ่ายภาพทางอากาศ ทำแผนที่ละเอียดสูง เสนอประธาน JBC ก่อนสร้างรั้วชายแดน
วันที่ 26 พ.ย.พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจ้งว่า การดำเนินการสำรวจและปักหมุดอ้างอิงชั่วคราวตามชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณหลักเขตที่ 52 ถึง 59 ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร ขณะนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยใช้เวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 16 วัน คณะทำงานชุดสำรวจร่วมไทย–กัมพูชาได้ปักหมุดอ้างอิงชั่วคราวครบจำนวน 166 หมุด ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญในการจัดทำข้อมูลอ้างอิงร่วมกันระหว่างสองประเทศ
การสำรวจดังกล่าวเป็นกระบวนการทางเทคนิคตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ทั้งสองประเทศมีข้อมูลภูมิประเทศที่ตรงกัน ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนเส้นเขตแดนในขั้นตอนนี้
ขั้นตอนถัดไปคือ การบินโดรนสำรวจภาพถ่ายทางอากาศเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเสนอให้ประธาน JBC ของทั้งสองประเทศพิจารณารับรองอย่างเป็นทางการก่อน และเมื่อข้อมูลได้รับการรับรองแล้ว ฝ่ายไทยจะหารือฝ่ายกัมพูชาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเตรียมการสร้างรั้วชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผ่านแดน ป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายทั้งปวง พร้อมเสริมความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกัน ทั้งนี้ รั้วดังกล่าวเป็นเครื่องมือบริหารจัดการแนวชายแดน ไม่ใช่เส้นเขตแดนใหม่
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้อย่างระมัดระวังภายใต้กลไกความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดให้กับชุดสำรวจฯ
กองทัพเรือขอยืนยันว่าจะปกป้องอธิปไตยของชาติ รักษาผลประโยชน์ของประเทศ และดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มกำลัง