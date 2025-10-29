ทัพเรือเจออีก! ทุ่นระเบิด PMN-2 สภาพใหม่ ชายแดนบ้านหนองรี พร้อมกระสุนปืน ค.-อาร์พีจี

กองทัพเรือเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชา บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 จำนวน 1 ทุ่นสภาพใหม่ แบบ TYPE-72 อีก 1 ทุ่น พร้อมลูกระเบิดปืน ค.และอาร์พีจี
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดน บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
การปฏิบัติครั้งนี้เป็นการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามใน แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และได้เห็นชอบร่วมกันในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ชายแดน โดยระหว่างปฏิบัติการ ทางกองร้อยทหารช่างได้ตรวจพบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดรวมถึงวัตถุระเบิดตกค้างหลายรายการ ได้แก่ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 จำนวน 1 ทุ่นสภาพใหม่ แบบ TYPE-72 จำนวน 1 ทุ่น ลูกระเบิด ค.61 จำนวน 2 ลูก ค.82 และ ลูก RPG อย่างละ 1 ลูก
ภารกิจดังกล่าว เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยของชาติ สนองนโยบายรัฐบาล และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณชายแดนให้กลับมามีความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและปกติสุข
สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ