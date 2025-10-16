เร่งอัดถุงบิ๊กแบ็กปิดคลองไพลินบริเวณพื้นที่รูปตัว U หลังทหาร-ชาวจันท์ร่วมสร้างถนนยุทธศาสตร์ 15 กม. สำเร็จ

จันทบุรี - กลุ่มผู้พิทักษ์แผ่นดินไทยและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยผนึกกำลังช่วยกันอัดถุงบิ๊กแบ็กขนาด 1 ตัน ปิดคลองไพลินบริเวณพื้นที่รูปตัว U ชายแดนโป่งน้ำร้อน จันทบุรี หลังสร้างถนนยุทธศาสตร์เชื่อมพื้นที่ ก.ถึงตัว U ระยะทาง 15 กม.ได้สำเร็จ หวังให้แล้วเสร็จ 21 ต.ค.นี้
ภายหลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) และกลุ่มผู้พิทักษ์แผ่นดินไทย ที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและกลุ่มมวลชน ได้ดำเนินภารกิจเร่งด่วนในการก่อสร้าง "ถนนยุทธศาสตร์" เลียบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณชายแดนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ระยะทาง 15 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่รูป ก.ไปยังพื้นที่รูปตัว U ให้กลับสู่สภาพปกติได้สำเร็จเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา
หลังใช้เวลากว่าเดือนนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าปฏิบัติการท่ามกลางความยากลำบากที่ท้าทาย ทั้งสภาพอากาศเปียกชื้นและภูมิประเทศ รวมทั้งกับระเบิดที่ถูกฝั่งทิ้งไว้ในอดีต จนสามารถเปิดเส้นทางเพื่อใช้เป็นสนับสนุนภารกิจการส่งเสบียงและกำลังบำรุงในพื้นที่ชายแดนและป้องกันการละเมิดอธิปไตยของไทยนั้น
วันนี้ ( 16 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ว่า กลุ่มผู้พิทักษ์แผ่นดินไทยและ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ได้ร่วมกันปฏิบัติการ “อัดถุงบิ๊กแบ็กขนาด 1 ตัน” เพื่อปิดคลองไพลิน บริเวณพื้นที่รูปตัว U ที่มีความยาว 180 เมตร กว้าง 10 เมตร ลึกประมาณ 1–4 เมตรเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ต.ค.2568
หลังเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการถมคลองเชื่อมพื้นที่รูปตัว Uตั้งแต่เช้าวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศสุดโหดเพื่อทำให้“พื้นที่เสี่ยงรูปตัวU ” กลับมาเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันอีกครั้ง หลังถูกน้ำกัดเซาะจนแยกออกจากกันนานกว่า 10 ปี จนกลายเป็น“บาดแผลของแผ่นดิน” ที่เกิดจากการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำโดยมนุษย์ และกลายเป็นจุดเสี่ยงด้านความมั่นคงรวมถึงอธิปไตยของชาติ
โดยคาดว่าในเดือน ต.ค.2568 นี้จะสามารถเปิดใช้เส้นทางและส่งมอบเส้นทางให้กับหน่วยงานทหารได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้นยังมีแผนที่จะพัฒนาโครงการถนนยุทธศาสตร์เชื่อมต่อจากจันทบุรี ไปยังพื้นที่ชายแดน จ.ตราด ในอนาคตอีกด้วย