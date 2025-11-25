ทีมไทย-กัมพูชาถ่ายภาพปักหมุดบ้านหนองหญ้าแก้วได้แล้ว 6.88 กม.-บ้านหนองจานพบทุ่นระเบิดเพิ่ม 6 ลูก เพิ่มพื้นที่ปลอดภัย 2,013 ตร.ม.

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ ตรวจสอบเส้นทางให้ทีมปฏิบัติการร่วมไทย-กัมพูชา สำรวจปัดหมุดชั่วคราวหลักเขตที่ 42-43 บ้านหนองหญ้าแก้ว ล่าสุดคืบหน้าแล้ว 6.88 กม. ส่วนที่บ้านหนองจานพบทุ่นระเบิด PMN เพิ่ม 6 ทุ่น เคลียร์พื้นที่ปลอดภัยได้อีก 2,013 ตร.ม.คิดเป็น 2.11% ของพื้นที่เป้าหมาย
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 จัดชุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางให้ปลอดภัย ภารกิจสนับสนุนกรมแผนที่ทหาร ในการสำรวจและจัดทำหมุดเขตแดนชั่วคราว บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ห้วงการปฏิบัติจากหลักเขตแดนที่ 42 - 43 กรมแผนที่ทหาร ทำการรังวัด GPS หมุดควบคุม (GCP) ได้ 40 จุด บินโดรนถ่ายภาพ ระยะทาง 1.57 กิโลเมตร สรุปผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึงปัจจุบัน ชุดสำรวจทำการรังวัด GPS หมุดควบคุม (GCP) : ได้จำนวน 128 จุด ระยะทางรวม 6.88 กิโลเมตร (ผลการปฏิบัติในการตรวจสอบเส้นทางปลอดภัย ไม่พบทุ่นระเบิด)
การปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด : ปฏิบัติงานพื้นที่ บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตร ดำเนินการปฏิบัติได้พื้นที่ปลอดภัย 2,103 ตารางเมตร คิดเป็น 2.11 % พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN จำนวน 6 ทุ่น
ทั้งนี้ สรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ถึง ปัจจุบัน ได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวนทั้งสิ้น 9,600 ตารางเมตร คิดเป็น 9.62 % คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัย/ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวนทั้งสิ้น 90,200 ตารางเมตร คิดเป็น 90.38 % รวมพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 9 รายการ (ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN จำนวน 8 ทุ่น และ สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 1 นัด)
ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา