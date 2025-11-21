xs
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ สนับสนุนภารกิจปักหมุดชั่วคราวหลักเขต 42 พร้อมเคลียร์พื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานได้อีก 1,385 ตร.ม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ จัดกำลังสนับสนุนภารกิจปักหมุดชั่วคราวบริเวณหลักเขตที่ 42 บ้านหนองหญ้าแก้ว พร้อมเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน ได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่ม 1,385 ตร.ม.เหลือพื้นที่ต้องเก็บกวดอีก 97,215 ตร.ม.หรือ 97.41% ของเป้าหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 ร่วมกับกองกำลังบูรพา จัดกำลังพลสนับสนุนกรมแผนที่ทหาร และแม่กองสนาม กรมแผนที่ทหาร ภารกิจสำรวจและจัดทำหมุดเขตแดนชั่วคราว บริเวณหลักเขตที่ 42 ซึ่งขั้นตอนแรกเป็นการใช้โดรนบินสำรวจด้วยเทคโนโลยี LiDAR เพื่อถ่ายภาพทางอากาศ ณ บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 ปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด จำนวน 1 พื้นที่ บริเวณบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตร ดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคพื้นที่ ได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มจำนวน 1,385 ตารางเมตร คิดเป็น 1.38% โดยไม่พบทุ่นระเบิด

ทั้งนี้ สรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดพื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ถึงปัจจุบัน ได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวนทั้งสิ้น 2,585 ตารางเมตร คิดเป็น 2.59% คงเหลือพื้นที่ที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวนทั้งสิ้น 97,215 ตารางเมตร คิดเป็น 97.41% รวมพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 2 รายการ (PMN จำนวน 1 ทุ่น และ UXO จำนวน 1 นัด)

ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัย และความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา















