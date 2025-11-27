ไทย-เขมรสำรวจกำหนดหมุดชั่วคราวหลักเขต 42-47 ครบแล้ว 100% เตรียมเปรียบเทียบผล GPS กับแผนที่ก่อนลงหมุดจริง

ทีมปฏิบัติการไทย-กัมพูชาสำรวจกำหนดหมุดชั่วคราวช่วงหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47 บ้านหนองหญ้าแก้ว ครบแล้ว 100% ระยะทาง 7 กม.136 หมุด เตรียมเปรียบเทียบผล GPS กับแผนที่ ก่อนเริ่มลงหมุดจากหลักเขตที่ 42
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา กองกำลังบูรพา ร่วมกับชุดสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วและอำเภอโคกสูง จำนวน 35 นาย ได้ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจและปักหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 43 (ช่วงการสำรวจช่วงแรก) โดยดำเนินการรังวัดจุด GCP ด้วย GPS ได้จำนวน 8 หมุด รวมทั้งบินโดรนถ่ายภาพ เพื่อเก็บภูมิประเทศปัจจุบันและนำไปจัดทำแผนผังหมุดชั่วคราวประกอบการรายงานผลการสำรวจ ได้จำนวน 1 เที่ยวบิน ระยะทาง 120 เมตร ซึ่งการกำหนดแนวเขตแดนเพื่อการปักหมุดชั่วคราวในครั้งนี้ เป็นการปักหมุดตามที่ตั้งหลักเขตแดนเดิมที่ปักในอดีตเมื่อกว่า 120 ปี ไม่ได้ปักตามหรือใช้ แผนที่ 1:200,000 แต่อย่างใด
สรุปผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึงปัจจุบัน ได้ดังนี้
- รวมวัดจุด GCP ได้ 136 หมุด จากทั้งหมด 136 หมุด คิดเป็น 100%
- รวมเที่ยวบินได้ 17 เที่ยวบิน จากทั้งหมด 17 เทียวบิน คิดเป็น 100%
- รวมระยะทาง 7.0 กิโลเมตร จากทั้งหมด 7.0 กิโลเมตร คิดเป็น 100%
สำหรับแผนการปฏิบัติในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ดำเนินการเปรียบเทียบผลการประมวลผลข้อมูลการรังวัด GPS และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งดำเนินการปักหมุดชั่วคราวโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณหลัก 42
การดำเนินงานทุกขั้นตอนของชุดสำรวจฯ ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการรักษาความถูกต้องของเส้นเขตแดนตามหลักภูมิสารสนเทศที่เป็นสากล การรังวัด การวางหมุด และการจัดทำแผนผังด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและโดรน ช่วยให้การกำหนดพิกัดเขตแดนมีความแม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดความคลาดเคลื่อนในอนาคต การปฏิบัติงานร่วมกันเช่น นี้จึงเป็นรากฐานของการสร้างเขตแดนที่ชัดเจน เสริมสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างยั่งยืน