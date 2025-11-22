ไทย-เขมรเดินหน้าสำรวจปักหมุดบ้านหนองหญ้าแก้ว บินโดรนถ่ายภาพได้แล้ว 4.5 กม.

ทีมสำรวจไทย-กัมพูชาเดินหน้าสำรวจปักหมุดชั่วคราว หลักเขต 42-43 บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว บินโดรนเก็บภาพทำแผนที่ความแม่นยำสูง ล่าสุดสำรวจได้แล้ว 4.5 กม.
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วมไทย-กัมพูชา ได้เร่งปฏิบัติการสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการปักหมุดเขตแดนชั่วคราวช่วงที่ 1 บริเวณระหว่างหลักเขตที่ 42 ถึง 43 บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิร่วมกัน (รวมระยะทางสำรวจ 7 กิโลเมตร)
ภารกิจสำคัญประกอบด้วย
1. การรังวัด GPS เพื่อกำหนดจุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศ (GCP)
2. การบินโดรนสำรวจร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวเขตแดนที่ชัดเจนมากขึ้น
สรุปความคืบหน้าการทำงาน (22 พ.ย. 68) รังวัด GPS หมุดควบคุม (GCP): ดำเนินการแล้ว 40 จุด, บินโดรนถ่ายภาพ: สำรวจได้ระยะทาง 4,500 เมตร (เวลา 14.00 น.)
ปฏิบัติการร่วมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของทั้งไทยและกัมพูชาในการหาข้อยุติปัญหาแนวเขตแดนผ่านกระบวนการสำรวจทางเทคนิคที่โปร่งใส และเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน
ทั้งนี้ ไทย-กัมพูชาในการสำรวจเพื่อปักหมุดเขตแเดนชั่วคราวระหว่างหลักเขตที่ 42-47 รวมระยะทาง 14.30 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ระหว่างหลักเขตที่ 42 และ 43 ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ระยะทาง 7 กิโลเมตร มีกำหนดระยะเวลาปฏิบัติการ 5 วัน (19-23 พ.ย.) ช่วงที่ 2 หลักเขต 43 ถึง 46 และ ช่วงที่ 3 หลักเขต 46 ถึง 47