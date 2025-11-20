ทีมสำรวจไทย-กัมพูชาเดินหน้าหาพิกัดปักหมุดบ้านหนองหญ้าแก้ววันที่ 2 ได้ระยะทางรวมแล้ว 1,600 เมตร

ทีมสำรวจไทย-กัมพูชาเดินหน้าบินโดรนเก็บภาพทำแผนที่ ปักหมุดชั่วคราว หลักเขตที่ 42-43 ช่วงบ้านหนองหญ้าแก้ว เป็นวันที่ 2 ล่าสุดวัด GPS ได้แล้ว 16 จุด บินโดรนถ่ายภาพระยะทาง 1,600 เมตร
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วม ไทย - กัมพูชา ได้เร่งปฏิบัติการสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการปักหมุดเขตแดนชั่วคราว ช่วงที่ 1 บริเวณระหว่าง หลักเขตที่ 42 ถึง 43 บ.หนองหญ้าเเก้ว อ.โคกสูง จ.สระเเก้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิร่วมกัน (รวมระยะทางสำรวจ 7 กิโลเมตร) โดยมีการปฏิบัติงานสำคัญคือ การ รังวัด GPS เพื่อกำหนด จุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศ (GCP) และการ บินโดรนสำรวจร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวเขตแดนที่ชัดเจน
สรุปความคืบหน้าการทำงาน (20 พ.ย. 68):
- รังวัด GPS หมุดควบคุม (GCP) : ดำเนินการได้ 16 จุด
- บินโดรนถ่ายภาพ : ดำเนินการได้ระยะทาง 1,600 เมตร (เวลา12.00 น.)
ทั้งนี้ ปฏิบัติการร่วมนี้เป็นความพยายามของทั้งไทยและกัมพูชาในการหาข้อยุติปัญหาแนวเขตแดนผ่านกระบวนการสำรวจทางเทคนิคที่โปร่งใสและเป็นไปตามความตกลงร่วมกัน