ทัพภาค 1 ประกาศย้ำปักหมุดหลักเขต 42-47 ยึดพิกัดจริงตามผลสำรวจร่วม อย่าบิดเบือนกล่าวหาว่าไทยรุกล้ำ

กองทัพภาคที่ 1 ออกประกาศ ย้ำปักหมุดบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้วตามพิกัดสากล และยึดถือหลักเขตจริงในพื้นที่ จากการสำรวจร่วมกันทั้งสองฝ่ายขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อข้ออ้างที่ไม่มีมูลว่าไทยรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
วันที่ 19 พ.ย.เมื่อเวลา 21.35 น. เฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 1 ทันเหตุการณ์ ได้เผยแพร่ประกาศชี้แจงจากกองทัพภาคที่ 1 ว่า กองทัพไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การปฏิบัติงานของชุดสำรวจปักหมุดเขตแดนไทย–กัมพูชา ที่บ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว เป็นไปตามหลักพิกัดสากล และยึดถือ “หลักเขตจริงในพื้นที่” เป็นข้อยุติ
การตรวจสอบในเขต 42–47 ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและกัมพูชา ทุกกระบวนการมีการบันทึก ตรวจวัด และยืนยันพิกัดต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถบิดเบือนหรือสร้างข้อมูลเท็จได้
กองทัพไทยปฏิเสธอย่างเด็ดขาด ต่อคำกล่าวอ้างหรือข้อมูลที่พยายามทำให้เข้าใจผิดว่าไทยรุกล้ำ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
ข้ออ้างดังกล่าว ไม่มีมูล ไม่มีหลักฐาน และไม่ตรงต่อความจริง
กองทัพภาคที่ 1 พร้อมพิสูจน์ความจริงทุกประการ ด้วยพิกัดจริง เอกสารจริง และหลักเขตจริงในพื้นที่ เพื่อยืนยันว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงเขตแดนอย่างเคร่งครัด และจะไม่ยอมให้ข้อมูลบิดเบือนส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของชาติเด็ดขาด
“ชายแดนต้องยึดหลักเขต ไม่ใช่ข่าวลวง” คำประกาศระบุ